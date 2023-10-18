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بوتين: روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير "بحر الشمال"
بوتين: روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير "بحر الشمال"
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير طريق "بحر الشمال". 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T03:26+0000
2023-10-18T03:50+0000
فلاديمير بوتين
بحر الشمال
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بوتين خلال كلمته في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين: "فيما يتعلق بطريق بحر الشمال، فإن روسيا لا تقترح فقط على الشركاء استخدام إمكانيات العبور الخاصة به بنشاط".وأضاف: "أقول المزيد: نحن ندعو الدول المهتمة للمشاركة المباشرة في تطويره. نحن مستعدون لتوفير إرشاد ملاحي موثوق به، والاتصالات، والإمدادات".وشدد على أن الملاحة لسفن الشحن ذات الدرجة الجليدية على طول "بحر الشمال" ستصبح متاحة على مدار العام اعتبارًا من العام القادم.ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20231018/وصول-الرئيس-الروسي-إلى-منتدى-حزام-واحد---طريق-واحد-1082131861.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الصيني-مبادرة-الحزام-والطريق-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-جدا---1082132008.html
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فلاديمير بوتين, بحر الشمال, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, بحر الشمال, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير "بحر الشمال"

03:26 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 03:50 GMT 18.10.2023)
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الدورة الـ20 لمنتدى فالداي الدولي للحوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير طريق "بحر الشمال".
وقال بوتين خلال كلمته في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين: "فيما يتعلق بطريق بحر الشمال، فإن روسيا لا تقترح فقط على الشركاء استخدام إمكانيات العبور الخاصة به بنشاط".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
وصول الرئيس الروسي إلى منتدى "حزام واحد - طريق واحد" في بكين
02:22 GMT
وأضاف: "أقول المزيد: نحن ندعو الدول المهتمة للمشاركة المباشرة في تطويره. نحن مستعدون لتوفير إرشاد ملاحي موثوق به، والاتصالات، والإمدادات".
وشدد على أن الملاحة لسفن الشحن ذات الدرجة الجليدية على طول "بحر الشمال" ستصبح متاحة على مدار العام اعتبارًا من العام القادم.
ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.
يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا ⁧
02:32 GMT
طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.
يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.
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