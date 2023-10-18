https://sputnikarabic.ae/20231018/بوتين-روسيا-تدعو-الدول-المهتمة-للتعاون-في-تطوير-بحر-الشمال-1082132591.html

بوتين: روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير "بحر الشمال"

بوتين: روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير "بحر الشمال"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تدعو الدول المهتمة للتعاون في تطوير طريق "بحر الشمال". 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T03:26+0000

2023-10-18T03:26+0000

2023-10-18T03:50+0000

فلاديمير بوتين

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روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال بوتين خلال كلمته في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" في الصين: "فيما يتعلق بطريق بحر الشمال، فإن روسيا لا تقترح فقط على الشركاء استخدام إمكانيات العبور الخاصة به بنشاط".وأضاف: "أقول المزيد: نحن ندعو الدول المهتمة للمشاركة المباشرة في تطويره. نحن مستعدون لتوفير إرشاد ملاحي موثوق به، والاتصالات، والإمدادات".وشدد على أن الملاحة لسفن الشحن ذات الدرجة الجليدية على طول "بحر الشمال" ستصبح متاحة على مدار العام اعتبارًا من العام القادم.ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر/ تشرين الأول، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.طريق بحر الشمال الذي يبلغ طوله أكثر من 3000 ميل بحري (5556 كيلومترًا)، ويربط بين بحر بارنتس ومضيق بيرينغ، هو أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، وكذلك أقصر طريق بحري بين الشرق الأقصى والجزء الأوروبي من روسيا.يبلغ طول طريق نقل البضائع من الشرق الأقصى إلى أوروبا باستخدام طريق بحر الشمال 14000 كيلومتر. وتنفذ روسيا المشروع الفيدرالي "تطوير طريق بحر الشمال"، والذي يتضمن إنشاء البنية التحتية التي ستزيد حركة الشحن إلى 80 مليون طن في عام 2024 و110 مليون طن بحلول عام 2030، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإجمالية للموانئ البحرية 110 و115 مليون طن على التوالي.

https://sputnikarabic.ae/20231018/وصول-الرئيس-الروسي-إلى-منتدى-حزام-واحد---طريق-واحد-1082131861.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الرئيس-الصيني-مبادرة-الحزام-والطريق-وصلت-إلى-مرحلة-متقدمة-جدا---1082132008.html

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