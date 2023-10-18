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https://sputnikarabic.ae/20231018/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-أوكرانيا-تشعر-بغيرة-شديدة-من-إسرائيل-1082176676.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تشعر بغيرة شديدة من إسرائيل
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تشعر بغيرة شديدة من إسرائيل
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا "تشعر بالغيرة بشدة من إسرائيل" ومنهمكة في مخاوف من تلقيها أقل قدر من السلاح... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T22:29+0000
2023-10-18T22:29+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار أوكرانيا
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ولفت ميدفيديف، في مقالة في "إزفيستيا" الروسية، إلى أن القادة الأوروبيين في سياق تصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي يغمضون عيونهم عن الحقائق الواضحة و"يحاولون التغطية على الدم والموت على الجانبين من النزاع بكلمات جميلة فارغة".وأضاف: "ولا يتخلف عنهم كثيرا نظام كييف، الذي يخاف من فكرة تلقيه أقل قدر من السلاح والمساعدة المالية، عندما يصبح محركي الدمى أنفسهم أكثر ضرورة، يشعر بالغيرة تجاه إسرائيل، ويترجى ويذرف دموع التماسيح".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-الولايات-المتحدة-تعتمد-فقط-على-القوة-في-الشرق-الأوسط-1082176418.html
https://sputnikarabic.ae/20231018/كلمة-الرئيس-بوتين-خلال-مؤتمر-صحفي-في-بكين-فيديو-1082143652.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار أوكرانيا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تشعر بغيرة شديدة من إسرائيل

22:29 GMT 18.10.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا "تشعر بالغيرة بشدة من إسرائيل" ومنهمكة في مخاوف من تلقيها أقل قدر من السلاح والمساعدة المالية من الغرب.
ولفت ميدفيديف، في مقالة في "إزفيستيا" الروسية، إلى أن القادة الأوروبيين في سياق تصاعد النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي يغمضون عيونهم عن الحقائق الواضحة و"يحاولون التغطية على الدم والموت على الجانبين من النزاع بكلمات جميلة فارغة".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
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وأضاف: "ولا يتخلف عنهم كثيرا نظام كييف، الذي يخاف من فكرة تلقيه أقل قدر من السلاح والمساعدة المالية، عندما يصبح محركي الدمى أنفسهم أكثر ضرورة، يشعر بالغيرة تجاه إسرائيل، ويترجى ويذرف دموع التماسيح".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي هو نتيجة للسياسات الأميركية الفاشلة في المنطقة، محذرًا من خطورة تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين على استقرار المنطقة ككل، كما دعت روسيا إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين والعودة إلى مفاوضات السلام.
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وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.
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