https://sputnikarabic.ae/20231019/التلفزيون-الفلسطيني-القوات-الإسرائيلية-تقتحم-مدينة-رام-الله-1082177735.html

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة رام الله بالضفة الغربية

القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة رام الله بالضفة الغربية

أعلن التلفزيون الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة رام الله، بالضفة الغربية. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T00:31+0000

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2023-10-19T01:04+0000

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وقال التلفزيون الفلسطيني، عبر حسابه بموقع تليغرام: "قوات الاحتلال تقتحم مدينة رام الله".وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.كما أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق مختلفة في الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات واسعة".وقالت إذاعة الأقصى الفلسطينية: "قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة وتعتقل عناصر بحركة حماس عقب حملة مداهمات".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231019/الوكالة-الفلسطينية-4-إصابات-بالرصاص-الحي-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-الدهيشة-بالضفة-الغربية-1082177570.html

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