https://sputnikarabic.ae/20231019/الوكالة-الفلسطينية-4-إصابات-بالرصاص-الحي-خلال-اقتحام-القوات-الإسرائيلية-مخيم-الدهيشة-بالضفة-الغربية-1082177570.html

4 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة بالضفة الغربية

4 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم الدهيشة بالضفة الغربية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، إن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون خلال اقتحام القوات الإسرائيلية... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T00:09+0000

2023-10-19T00:09+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة خطيرة لطفل (14 عاما) بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة مواطنين آخرين في الأطراف السفلية، نقلوا إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم.وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددا من المواطنين في المخيم، إضافة إلى عدد آخر من عمال غزة المقيمين في الضفة.هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 تشرين الأول/أكتوبر، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 62 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231018/إعلام-غارة-إسرائيلية-تقتل-5-فلسطينين-وتصيب-12-آخرين-بمنطقة-جباليا-شمالي-قطاع-غزة-1082177409.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/إعلام-فلسطيني-13-قتيلا-وعدد-من-الجرحى-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-منزلا-غربي-رفح-في-قطاع-غزة-1082177216.html

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