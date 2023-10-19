https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-أتحمل-مسؤولية-هجوم-حماس-على-جنوب-إسرائيل-في-7-أكتوبر-1082201851.html
وزير الدفاع الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر
وزير الدفاع الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر
اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T13:01+0000
2023-10-19T13:01+0000
2023-10-19T13:01+0000
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وقال في تصريحات للصحفيين، في موقع التجمع العسكري قرب حدود غزة: "أنا مسؤول عن مؤسسة الدفاع، لقد كنت مسؤولا عنها في الأسبوعين الماضيين، حتى في الأحداث الصعبة، وأنا مسؤول عن تحقيق النصر في المعركة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأضاف غالانت: "سنكون دقيقين ومميتين وسنستمر حتى نكمل المهمة".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
وزير الدفاع الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية هجوم "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر
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اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، بتحمله المسؤولية عن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تحت اسم عملية "طوفان الأقصى".
وقال في تصريحات للصحفيين، في موقع التجمع العسكري قرب حدود غزة: "أنا مسؤول عن مؤسسة الدفاع، لقد كنت مسؤولا عنها في الأسبوعين الماضيين، حتى في الأحداث الصعبة، وأنا مسؤول عن تحقيق النصر في المعركة"، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف غالانت: "سنكون دقيقين ومميتين وسنستمر حتى نكمل المهمة".
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.