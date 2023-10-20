https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-نستعد-للمناورة-البرية-ونتعلم-من-أخطاء-الماضي-1082230083.html

الجيش الإسرائيلي: نستعد للمناورة البرية ونتعلم من أخطاء الماضي

الجيش الإسرائيلي: نستعد للمناورة البرية ونتعلم من أخطاء الماضي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن عناصر سلاح الجو التابعة له تهاجم في غزة، كما لم تهاجم منذ عشرات السنين، في إشارة إلى الحرب التي أعلنها الجيش على... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T09:25+0000

2023-10-20T09:25+0000

2023-10-20T09:25+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن "القوات الميدانية الإسرائيلية تواصل الاستعداد للمناورات البرية والتعلم من الأخطاء التي ارتكبتها فيما مضى".وأوضح هاجاري أن "اعتراض البحرية الأمريكية لصاروخ أطلق من اليمن، يشير إلى قدرة الولايات المتحدة على التصدي لمثل هذه الأعمال"، مضيفا أن "أنظمة الدفاع الإسرائيلية مستعدة لمواجهة تهديدات من هذا النوع".وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "استهدف مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة، بزعم أن مقاتلي حركة "حماس"، كانوا يتجمعون فيه ويستخدمونه في تخزين الأسلحة".وقالت وزارة الدفاع االإسرائيلية، في بيان، إنه "خلال الليل، أغارت الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفة أنه "تم تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار