https://sputnikarabic.ae/20231020/انطلاق-أعمال-القمة-الخليجية-ورابطة-آسيان-برئاسة-السعودية-1082243852.html

انطلاق أعمال القمة الخليجية ورابطة آسيان برئاسة السعودية

انطلاق أعمال القمة الخليجية ورابطة آسيان برئاسة السعودية

انطلقت، اليوم الجمعة، في العاصمة السعودية الرياض أعمال القمة الخليجية ورابطة الآسيان برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وكالة الأنباء العراقية "واع" إن هذه القمة تعقد في ظل زيادة الاهتمام والتنافس الإقليمي والدولي من القوى العظمى في منطقة جنوب شرقي آسيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها.من المتوقع أن تسفر القمة عن تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجالات متعددة بين الجانبين على المستوى الاستراتيجي واستكشاف فرص جديدة.وكانت مملكة البحرين أول دولة خليجية تنضم إلى هذه المعاهدة بعد توقيعها على وثيقة الانضمام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 في بانكوك، عاصمة تايلاند.ولحقت بالبحرين بقية دول الخليج خلال العام الماضي والعام الحالي، مؤكدة أهميتها في تعزيز التعاون في منطقة جنوب شرقي آسيا، واستنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.في السياق ذاته، دعا بن سلمان،خلال افتتاح القمة إلى إقامة دولة فلسطينية وفق حدود 1967 بما يحقق الأمن والازدهار للجميع، مشيرا إلى أن العنف في غزة يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.وأضاف بن سلمان: "يؤلمنا ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، مؤكدا على الرفض القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة".وفي الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قولها، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف،.ورد الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.

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