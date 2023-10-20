https://sputnikarabic.ae/20231020/غالانت-سنقضي-على-حماس-وننشئ-نظاما-أمنيا-جديدا-في-غزة-1082242647.html

غالانت: سنقضي على "حماس" وننشئ نظاما أمنيا جديدا في غزة

غالانت: سنقضي على "حماس" وننشئ نظاما أمنيا جديدا في غزة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الجمعة، عن أهداف الحرب الدائرة على قطاع غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس". 20.10.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال اجتماع عسكري مع مسؤولين أمنيين آخرين، أن "هناك أهدافا مهمة لإسرائيل من الحرب على غزة، أهمها القضاء على حركة "حماس".وشدد الجنرال غالانت على أن هناك أهدافا أخرى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من بينها القضاء على ما أسماه بـ"جيوب المقاومة الفلسطينية"، وإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أدى القصف الإسرائيلي على كنيسة الروم الأرثوذوكس في مدينة غزة، إلى مقتل 16 مسيحيًا من العائلات الفلسطينية، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن "16 مسيحيا فلسطينيا قتلوا في استهداف إسرائيلي مباشر لكنيسة الروم الأرثوذوكس".وكانت كنيسة الروم الأرثوذوكس تستضيف عشرات العائلات الفلسطينية من المسيحيين والمسلمين، ما تسبب في وقوع عشرات القتلى والجرحى.وقال المطران أليكسيوس، راعي كنيسة القديس برفيريوس في غزة، لوكالة "سبوتنيك": "لقد كنت متواجدا في ساحة الكنيسة قبل وقوع القصف، بخمس دقائق، وتفقدت العائلات ولم يكن هناك أي شيء، وبعد قليل حدث الانفجار الكبير، وأنا أسأل ما السبب الذي دفعهم لتفجير كنيسة، تستضيف أطفالا ونساء، ومن النساء من كانت على وشك الولادة، الآن هم تحت الأنقاض، لماذا حدث هذا".وكان أكثر من 400 فلسطيني من المسلمين والمسيحيين يحتمون في كنيسة الروم الأرثوذوكس قبل قصفها من القوات الإسرائيلية.أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231020/مقتل-16-مسيحيا-فلسطينيا-في-قصف-كنيسة-الروم-الأرثوذوكس-في-غزة--1082240172.html

https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-نستعد-للمناورة-البرية-ونتعلم-من-أخطاء-الماضي-1082230083.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى