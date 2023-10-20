https://sputnikarabic.ae/20231020/تقارير-أمريكا-طلبت-مساعدة-قطر-بعدما-فشلت-في-تحرير-الأسرى-لدى-حماس-بالقوة-1082263682.html

تقارير: أمريكا طلبت مساعدة قطر بعدما فشلت في تحرير الأسرى لدى "حماس" بالقوة

تقارير: أمريكا طلبت مساعدة قطر بعدما فشلت في تحرير الأسرى لدى "حماس" بالقوة

فقدت أمريكا الأمل في الإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة بالقوة، ما اضطرها ‏للاستعانة بقطر.‏ 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T18:45+0000

2023-10-20T18:45+0000

2023-10-20T18:45+0000

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وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن قطر شاركت وبصورة مباشرة في المحادثات الرامية للإفراج عن المحتجزين الأمريكيين، بعد إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.واختارت أمريكا قطر لمساعدتها في الإفراج عن محتجزيها، نسبة إلى الوساطات العديدة التي قامت بها في الماضي، وتكللت بالإفراج عن رعايا من دول غربية مختلفة، مثل "دورها الهادئ في إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين في أفريقيا، بما في ذلك راهبة وعامل إغاثة"، وفقا لمسؤول أمريكي سابق مطلع على الجهود الدبلوماسية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المفاوضات.ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤول أمريكي سابق ومسؤول غربي كبير مطلع على المحادثات، أن هناك تفاؤلا بأن حركة "حماس" ستفرج عن النساء والأطفال.وبيّن المسؤول الغربي أن "حماس" أكدت في محادثاتها مع قطر، أنها لم تصدر تعليمات لمسلحيها باختطاف النساء والأطفال، وأنها ألقت باللوم على المجرمين العاديين الذين تدفقوا عبر السياج الحدودي المخترق". وقال المسؤول إن "حماس" أبلغت المفاوضين أيضا، أنها لا تحتجز كل من تم أسرهم في منطقة غلاف غزة.يشار إلى أن الناطق العسكري باسم كتائب "عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، أعلن اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية؛ بوساطة قطرية.وجاء في بيان للناطق الرسمي للقسام: "استجابة لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية؛ ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم، أن ادعاءات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وإدارته الفاشية، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".

https://sputnikarabic.ae/20231018/الخارجية-التركية-قطر-تفاوض-حماس-بشأن-تبادل-الأسرى-وأنقرة-تراقب-العملية-1082137248.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/طوفان-الأقصى-بن-غفير-إطلاق-سراح-الرهائن-مقابل-المساعدات-الإنسانية-1082169767.html

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