https://sputnikarabic.ae/20231020/استطلاع-80-من-الإسرائيليين-يحملون-نتنياهو-مسؤولية-عملية-طوفان-الأقصى-1082227679.html

استطلاع: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية "طوفان الأقصى"

استطلاع: 80% من الإسرائيليين يحملون نتنياهو مسؤولية عملية "طوفان الأقصى"

حمَّل 80 % من المواطنين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسؤولية الهجوم، الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة، فيما يعرف بعملية "طوفان... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T08:11+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الجمعة، أن "80 % من الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو، مسؤولية الإخفاق الإسرائيلي في عملية "طوفان الأقصى"، وذلك بعد مرور 14 يوما، من إعلان "حماس" عن تلك العملية العسكرية على مستوطنات غلاف غزة".وأكد الموقع أن "استطلاعا للرأي قد بيَّن أنه في حال إجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الحالي، فإن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو، سيحصل على 43 مقعدا فقط، فيما ستحصل أحزاب المعارضة ومعها الأحزاب العربية على الأغلبية بـ 77 مقعدا من أصل 120، هم عدد أعضاء الكنيست".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه "سمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، بعد 11 ساعة، من الهدوء الحذر، حيث أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه بعد مرور حاولي 11 ساعة من الهدوء الحذر، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات المحيطة بغلاف غزة، بالتوازي مع استمرار الحرب الدائرة على قطاع غزة".وفي السياق ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "استهدف مسجدا في منطقة جباليا في قطاع غزة، بزعم أن مقاتلي حركة "حماس"، كانوا يتجمعون فيه ويستخدمونه في تخزين الأسلحة".وقالت وزارة الدفاع االإسرائيلية، في بيان، إنه "خلال الليل، أغارت الطائرات الحربية على أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات الإرهابية في قطاع غزة"، مضيفة أنه "تم تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات".وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.ومن جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.

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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم