https://sputnikarabic.ae/20231021/إسرائيل-تطالب-مواطنيها-بمغادرة-مصر-والأردن-فورا-وتجنب-السفر-إلى-المغرب-1082270862.html
إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة مصر والأردن فورا وتجنب السفر إلى المغرب
إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة مصر والأردن فورا وتجنب السفر إلى المغرب
وجّه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، طلبا إلى الإسرائيليين، يتعلق بالمغادرة الفورية من دول عربية عدة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T06:57+0000
2023-10-21T06:57+0000
2023-10-21T07:09+0000
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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب، في بيان له، من الإسرائيليين مغادرة الأردن ومصر فورا، والامتناع عن السفر إلى المغرب".وأضاف البيان أن "ذلك بسبب تفاقم كبير للاحتجاجات ضد إسرائيل في العديد من البلدان حول العالم، خاصة الدول العربية"، داعيا بتجنب الإقامة أيضا في تركيا والإمارات والبحرين وكذلك ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف، بحسب وسائل الإعلام.وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد طلب الأربعاء الماضي، "من الإسرائيليين في المغرب والدول العربية بتوخي الحيطة والحذر".وحثّ المجلس، في بيان له، الإسرائيلين على الامتناع عن السفر غير الضروري، محذرا أيضا الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، ودعاهم لمغادرتها فورا.يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار الأردن, أخبار المغرب اليوم, أخبار قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم, طوفان الأقصى
إسرائيل تطالب مواطنيها بمغادرة مصر والأردن فورا وتجنب السفر إلى المغرب
06:57 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 07:09 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
وجّه مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم السبت، طلبا إلى الإسرائيليين، يتعلق بالمغادرة الفورية من دول عربية عدة.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية
، بأن "مجلس الأمن القومي الإسرائيلي طلب، في بيان له، من الإسرائيليين مغادرة الأردن ومصر فورا، والامتناع عن السفر إلى المغرب".
وأضاف البيان أن "ذلك بسبب تفاقم كبير للاحتجاجات ضد إسرائيل في العديد من البلدان حول العالم، خاصة الدول العربية"، داعيا بتجنب الإقامة أيضا في تركيا والإمارات والبحرين وكذلك ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف، بحسب وسائل الإعلام.
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد طلب الأربعاء الماضي، "من الإسرائيليين في المغرب والدول العربية بتوخي الحيطة والحذر
".
وحثّ المجلس، في بيان له، الإسرائيلين على الامتناع عن السفر غير الضروري، محذرا أيضا الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، ودعاهم لمغادرتها فورا.
يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".