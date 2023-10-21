https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-اثنين-من-قياديي-حماس-العسكريين-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1082310534.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قياديي "حماس" العسكريين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قياديي "حماس" العسكريين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل اثنين من قيادي حركة "حماس" اليوم في الهجوم على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T19:03+0000

2023-10-21T19:03+0000

2023-10-21T19:03+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من القيادات العسكرية لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية فقط.وياتي ذلك في وقت أعلنت حركة حماس عن مقتل القيادي في الجناح العسكري، طلال الهندي، ومن قبله أبو سحر الفرا، حيث وقع الأخير قتيلا خلال قصف إسرائيلي داخل منزله جنوبي قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالب الجيش الإسرائيلي، الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة بالتوجه من مناطق القطاع في الشمال نحو الجنوب.وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه في الآونة الأخيرة ناشد الجيش سكان مدينة "وخاصة أحياء الدرج، ناصر، الشيخ رضوان، البلدة القديمة والزيتون بالتوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة حفاظا على سلامتكم" على حد قوله.وزعم أدرعي أن "منظمة حماس الإرهابية تستخدمكم كدروع بشرية وقد قامت بوضع البنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية بالقرب من مكان سكنكم" محملا المسؤلية لمن من يبقى في منزله. وياتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تدريبات عسكرية استعدادا للدخول البري في قطاع غزة، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر وقوات من الجيش الإسرائيلي تجري تدريبات ميدانية بحسب الخطط العملياتية المعتمدة من قبل الجيش الإسرائيلي تمهيدا للدخول البري.وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه تمت المصادقة خلال الأيام القليلة الماضية على خطط لتوسيع القتال في قطاع غزة، تمهيدا للحرب البرية على غزة.وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم