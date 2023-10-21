https://sputnikarabic.ae/20231021/الكويت-من-قمة-القاهرة-مأساة-غزة-نتيجة-تعامل-المجتمع-الدولي-مع-الانتهاكات-الإسرائيلية-بمعايير-مزدوجة-1082285381.html
الكويت من قمة القاهرة: مأساة غزة نتيجة تعامل المجتمع الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة
الكويت من قمة القاهرة: مأساة غزة نتيجة تعامل المجتمع الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة
صرح مشعل الأحمد الجابر الصباح، ممثل أمير الكويت في قمة القاهرة للسلام، بأن بلاده تتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها السلطات... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الصباح قوله إن الكويت تشهد "العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيين واستهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا.وتابع ممثل الكويت في القمة أنه لا يخفى على أحد أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.وجددت دولة الكويت إدانتها "لما ترتكبه سلطات إسرائيل من جرائم واعتداءات، كما أدانت في الوقت نفسه قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال وتدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة".وشددت الكويت على رفضها دعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة.وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية من مصر، إلى قطاع غزة، وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, قمة القاهرة للسلام, طوفان الأقصى
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, قمة القاهرة للسلام, طوفان الأقصى
الكويت من قمة القاهرة: مأساة غزة نتيجة تعامل المجتمع الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة
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صرح مشعل الأحمد الجابر الصباح، ممثل أمير الكويت في قمة القاهرة للسلام، بأن بلاده تتابع بكل ألم استمرار وتصاعد العمليات العسكرية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" عن الصباح قوله إن الكويت تشهد "العقاب الجماعي الذي يتعرض له الفلسطينيين واستهداف المدنيين العزل بغارات جوية متواصلة أدت إلى سقوط آلاف الضحايا الأبرياء أطفالا ونساء ورجالا.
وتابع ممثل الكويت في القمة أنه لا يخفى على أحد أن تلك الممارسات تتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن هذه المأساة الإنسانية هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.
وجددت دولة الكويت إدانتها "لما ترتكبه سلطات إسرائيل من جرائم واعتداءات، كما أدانت في الوقت نفسه قتل المدنيين وتعريضهم للأسر والاعتقال وتدعو المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكافة العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة".
وشددت الكويت على رفضها دعوات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة.
وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية
من مصر، إلى قطاع غزة، وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.
وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"
، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.