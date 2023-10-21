https://sputnikarabic.ae/20231021/مصادر-لـسبوتنيك-خلافات-بين-بعض-الدول-تسفر-عن-عدم-إصدار-بيان-ختامي-لقمة-السلام-بالقاهرة-1082300554.html
مصادر لـ"سبوتنيك": خلافات بين بعض الدول تسفر عن عدم إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة
مصادر لـ"سبوتنيك": خلافات بين بعض الدول تسفر عن عدم إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة
أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن "بعض الدول الغربية رأت عدم ضرروة إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة، والاكتفاء بالكلمات خلال القمة". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T17:16+0000
2023-10-21T17:16+0000
2023-10-21T17:49+0000
مصر
أخبار مصر الآن
قمة القاهرة للسلام
أخبار قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082276375_10:0:620:343_1920x0_80_0_0_71c02f52bc9669dd343d9e32801cc2e2.jpg
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدول الغربية رفضت إدانة العمليات العدوانية لإسرائيل ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن الدول الغربية رغبت أيضا في إدانة حماس والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وأضافت أن "المجموعة العربية طالبت بإدانة قتل المدنيين من الطرفين، لكن بعض الدول الأوروبية رفضت وحاولت تحميل حماس المسؤولية فقط". وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية من مصر، إلى قطاع غزة.وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/روسيا-خلال-قمة-القاهرة-للسلام-قطاع-غزة-يجد-نفسه-على-شفير-الهاوية-الإنسانية-1082299415.html
مصر
أخبار قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082276375_86:0:543:343_1920x0_80_0_0_039ab8cfcf4b813c5c548e593eae4794.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, قمة القاهرة للسلام, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
مصر, أخبار مصر الآن, قمة القاهرة للسلام, أخبار قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
مصادر لـ"سبوتنيك": خلافات بين بعض الدول تسفر عن عدم إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة
17:16 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 17:49 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
حصري
أكدت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن "بعض الدول الغربية رأت عدم ضرروة إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة، والاكتفاء بالكلمات خلال القمة".
وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك
"، إن "الدول الغربية رفضت إدانة العمليات العدوانية لإسرائيل ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن الدول الغربية رغبت أيضا في إدانة حماس والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأضافت أن "المجموعة العربية طالبت بإدانة قتل المدنيين من الطرفين، لكن بعض الدول الأوروبية رفضت وحاولت تحميل حماس المسؤولية فقط".
وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية
من مصر، إلى قطاع غزة.
وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.
وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"
، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.