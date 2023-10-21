https://sputnikarabic.ae/20231021/الخارجية-الإسرائيلية-تصدر-بيانا-ردا-على-قمة-السلام-بالقاهرة-1082311867.html

الخارجية الإسرائيلية تصدر بيانا ردا على "قمة السلام" بالقاهرة

الخارجية الإسرائيلية تصدر بيانا ردا على "قمة السلام" بالقاهرة

علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، على "قمة السلام" التي عقدت في مصر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

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ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "إكس" (تويتر سابقا) تغريدة جديدة، مساء اليوم السبت، بيانا للرد على "قمة السلام" التي عقدت في وقت سابق من اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة.وأوضح البيان الإسرائيلي أن "إسرائيل ستقوم بما هو مكلف بها، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يعترف بكفاحها العادل ضد الإرهاب"، على حد زعمها، مضيفة أنه "من العار أنه حتى في مواجهة هذه الجرائم البشعة هناك من يجدون صعوبة في إدانة الإرهاب والاعتراف بخطورته".وادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيانها أن "خطر الإرهاب الإسلامي لا يعرض إسرائيل للخطر فحسب، بل يهدد أيضا دول المنطقة والعالم كله".وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن "بعض الدول الغربية رأت عدم ضرروة إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة، والاكتفاء بالكلمات خلال القمة".وقالت المصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدول الغربية رفضت إدانة العمليات العدوانية لإسرائيل ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن الدول الغربية رغبت أيضا في إدانة حماس والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، مضيفة أن "المجموعة العربية طالبت بإدانة قتل المدنيين من الطرفين، لكن بعض الدول الأوروبية رفضت وحاولت تحميل حماس المسؤولية فقط".وكانت مصر قد أعلنت، اليوم السبت، فتح معبر رفح، مما سمح بدخول أول شحنة مساعدات إنسانية من مصر، إلى قطاع غزة.وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.وعقدت في وقت سابق من اليوم السبت، في مصر، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.

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https://sputnikarabic.ae/20231021/وزير-فلسطيني-لـسبوتنيك-قمة-القاهرة-للسلام-إدراك-دولي-وعربي-لمخاطر-المغامرة-الإسرائيلية-في-غزة-1082290458.html

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