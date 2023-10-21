https://sputnikarabic.ae/20231021/ملك-الأردن-على-إسرائيل-أن-تدرك-أنه-لا-يوجد-حل-عسكري-لمخاوفها-الأمنية-1082284206.html

ملك الأردن: على إسرائيل أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية

ملك الأردن: على إسرائيل أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إنه يجب العمل على وقف الكارثة الإنسانية في غزة التي تجر المنطقة للهاوية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.وأضاف أنه "لا يمكن القبول بسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة، وإن ما يحدث جريمة حرب".وتابع: "حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان ويستدعي المحاسبة".واتهم العاهل الأردني، إسرائيل بجعل "حل الدولتين مستحيلا"، محذرا من أن عواقب التقاعس الدولي "ستكون كارثية".كما اعتبر العاهل الأردني أن "السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة وينتهي بدولتين".يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

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