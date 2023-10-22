https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-موقع-مصري-عن-طريق-الخطأ-قرب-الحدود-1082334080.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري عن طريق الخطأ قرب الحدود
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري عن طريق الخطأ قرب الحدود
قدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتذاره إلى مصر بعد ضرب موقع مصري بالخطأ. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T16:03+0000
2023-10-22T16:03+0000
2023-10-22T16:03+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101456/98/1014569897_0:271:4777:2958_1920x0_80_0_0_26a966d09cc4a275fa3faaa8f201b8a2.jpg
وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأن "دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت الموقع المصري قرب منطقة كرم أبو سالم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية.ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231019/مصر-لطالما-حذرنا-من-مغبة-إمعان-إسرائيل-في-ممارساتها-العنيفة-1082217215.html
مصر
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101456/98/1014569897_236:0:4539:3227_1920x0_80_0_0_bbd48499fa3a2324107771f96f7f8a33.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري عن طريق الخطأ قرب الحدود
تابعنا عبر
قدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتذاره إلى مصر بعد ضرب موقع مصري بالخطأ.
وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأن "دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت الموقع المصري قرب منطقة كرم أبو سالم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري
باتجاه الأراضي الفلسطينية.
ووفق مراسل "سبوتنيك
"، فإن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.
ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات
للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة
عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويتواصل القصف الإسرائيلي
على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".