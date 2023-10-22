عربي
https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قصف-موقع-مصري-عن-طريق-الخطأ-قرب-الحدود-1082334080.html
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري عن طريق الخطأ قرب الحدود
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري عن طريق الخطأ قرب الحدود
قدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتذاره إلى مصر بعد ضرب موقع مصري بالخطأ. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T16:03+0000
2023-10-22T16:03+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
طوفان الأقصى
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101456/98/1014569897_0:271:4777:2958_1920x0_80_0_0_26a966d09cc4a275fa3faaa8f201b8a2.jpg
وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأن "دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت الموقع المصري قرب منطقة كرم أبو سالم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية.ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
https://sputnikarabic.ae/20231019/مصر-لطالما-حذرنا-من-مغبة-إمعان-إسرائيل-في-ممارساتها-العنيفة-1082217215.html
مصر
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101456/98/1014569897_236:0:4539:3227_1920x0_80_0_0_bbd48499fa3a2324107771f96f7f8a33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف موقع مصري عن طريق الخطأ قرب الحدود

16:03 GMT 22.10.2023
© AP Photo / Adel Hanaمعبر رفح
معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبرTelegramNabd
قدم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتذاره إلى مصر بعد ضرب موقع مصري بالخطأ.
وأفادت الجيش الإسرائيلي، بأن "دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها بالخطأ وأصابت الموقع المصري قرب منطقة كرم أبو سالم"، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية في الحادث.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية.
ووفق مراسل "سبوتنيك"، فإن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.
ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.
وزير الخارجية المصري سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
مصر: طالما حذرنا من مغبة إمعان إسرائيل في ممارساتها العنيفة
19 أكتوبر, 18:21 GMT
وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.
ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.
ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو10:21 GMTТехника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала