https://sputnikarabic.ae/20231023/السفارة-الصينية-في-واشنطن-تعلق-على-أنباء-نشر-سفن-حربية-في-الشرق-الأوسط-1082342056.html
السفارة الصينية لدى واشنطن تعلق على أنباء نشر سفن حربية في الشرق الأوسط
السفارة الصينية لدى واشنطن تعلق على أنباء نشر سفن حربية في الشرق الأوسط
علق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، على أنباء نشر سفن حربية صينية في الشرق الأوسط، حيث دعا إلى وضع حد للضجة التي لا أساس لها في هذا الصدد. 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T06:45+0000
2023-10-23T06:45+0000
2023-10-23T06:45+0000
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ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك" عن المتحدث الصيني بيانا قال فيه إن "أسطول البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أبحر في مهمة مشتركة ويجري زيارات ودية للدول المعنية"، وأضاف: "ينبغي على الأطراف المعنية احترام هذه الحقائق ووقف المبالغة التي لا أساس لها".وتأتي أنباء نشر سفن بحرية صينية في الشرق الأوسط وسط احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن ست سفن حربية صينية، من بينها مدمرة صواريخ موجهة، تعمل في الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي، كما تضمنت تلك الخطوة مناورة مشتركة مع البحرية العمانية.ووفقا لتقارير إعلامية، شاركت البحرية الصينية في عمليات انتشار روتينية في الشرق الأوسط منذ مايو/ أيار، حيث نفذت مهام مرافقة للشحن.تزامن ذلك مع إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.كما تمركزت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون بمثابة رادع لأي طرف ثالث قد يفكر في الانضمام إلى الصراع ضد إسرائيل، وفقًا للبنتاغون، فيما لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب "سبوتنيك" للتعليق على نشر سفن حربية صينية في الشرق الأوسط.وكان مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط، تشاي جيون، يوم الاثنين، قد حذر من الوضع الخطير في قطاع غزة، وأبدى قلقه من تصاعد الصراع بشكل كبير.ولفت تشاي جيون إلى أنه أجرى محادثات مع وزراء خارجية العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشددا على التزام الصين بالتواصل الوثيق مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية.يذكر أن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أعلنت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
السفارة الصينية لدى واشنطن تعلق على أنباء نشر سفن حربية في الشرق الأوسط
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علق المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، على أنباء نشر سفن حربية صينية في الشرق الأوسط، حيث دعا إلى وضع حد للضجة التي لا أساس لها في هذا الصدد.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"
عن المتحدث الصيني بيانا قال فيه إن "أسطول البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني أبحر في مهمة مشتركة ويجري زيارات ودية للدول المعنية"، وأضاف: "ينبغي على الأطراف المعنية احترام هذه الحقائق ووقف المبالغة التي لا أساس لها".
وتأتي أنباء نشر سفن بحرية صينية في الشرق الأوسط وسط احتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأن ست سفن حربية صينية، من بينها مدمرة صواريخ موجهة، تعمل في الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي، كما تضمنت تلك الخطوة مناورة مشتركة مع البحرية العمانية.
ووفقا لتقارير إعلامية، شاركت البحرية الصينية في عمليات انتشار روتينية في الشرق الأوسط منذ مايو/ أيار، حيث نفذت مهام مرافقة للشحن.
تزامن ذلك مع إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور" إلى منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.
كما تمركزت المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد ر. فورد" في شرق البحر الأبيض المتوسط لتكون بمثابة رادع لأي طرف ثالث قد يفكر في الانضمام إلى الصراع ضد إسرائيل، وفقًا للبنتاغون، فيما لم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب "سبوتنيك" للتعليق على نشر سفن حربية صينية في الشرق الأوسط.
وكان مبعوث الصين إلى الشرق الأوسط
، تشاي جيون، يوم الاثنين، قد حذر من الوضع الخطير في قطاع غزة، وأبدى قلقه من تصاعد الصراع بشكل كبير.
ولفت تشاي جيون إلى أنه أجرى محادثات مع وزراء خارجية العديد من الدول، بما في ذلك فلسطين وإسرائيل ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والنرويج، بالإضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشددا على التزام الصين بالتواصل الوثيق مع الأطراف الدولية، بما في ذلك الدول العربية.
يذكر أن "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أعلنت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى
" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.