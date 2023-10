https://sputnikarabic.ae/20231023/فوائد-المشمش-صيدلية-متنقلة-تحمي-الجسم-وتحافظ-على-البشرة-1082370635.html

فوائد المشمش... صيدلية متنقلة تحمي الجسم وتحافظ على البشرة

المشمشعند الحديث عن الفواكه، فهي عادة ما يتم تقسيمها إلى فواكه صيفية وأخرى شتوية، ولكن الحقيقة هي أنه في مكان ما في المنتصف توجد فواكه حلوة ولذيذة للغاية. ومنها المشمش الذي يبدأ موسمه وينتهي سريعا ويستغرق شهرا ونصف الشهر تقريبا.يعود أصل المشمش إلى شمال الصين حيث كان يعرف كمحصول زراعي منذ حوالي 4000 سنة.القيمة الغذائيةنظرا لأن المشمش فاكهة صغيرة، قد تبدو تغذيتها ضئيلة، لكن تناول أكثر من واحدة سيزيد من فوائدها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالألياف وفيتامين A وفيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى.كذلك يحتوي المشمش على كمية كبيرة من فيتامينات B. وأيضا المعادن الأساسية مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والزنك، ويوفر 100 غرام من المشمش 3% من المدخول اليومي من المعادن الأساسية.فوائد المشمشالمشمش غني جدا بالفيتامينات والمعادن الطبيعية، مما يجعله فاكهة يجب عليك تناولها حقا، لما لها من فوائد صحية عديدة:تعزيز المناعةالمشمش غني بفيتامين C، الذي يمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة والحماية من العدوى.يحتوي كل كوب من المشمش على نحو 15 غراما من فيتامين C أي 17% من القيمة اليومية الموصى بها، وهو العنصر الغذائي المهم لمختلف جوانب الصحة، وخاصة صحة المناعة. ويعزز المشمش عمل الجهاز المناعي التكيفي لدرء مسببات الأمراض الضارة.تحسين صحة القلبالبوتاسيوم الموجود في هذه الفاكهة اللذيذة والمغذية يوازن ضغط الدم وبالتالي يمكن أن يمنع النوبات القلبية.تعمل الألياف الغذائية الموجودة في ثمرة المشمش على توازن مستويات الكوليسترول وبالتالي الوقاية من الأمراض المتعلقة بالقلب مثل تصلب الشرايين.يساعد في عملية الهضمالمشمش مصدر جيد للألياف، التي تساعد في تعزيز الهضم الصحي. ويحتوي كل كوب من المشمش الطازج على 3.1 غرام من الألياف وهو ما يقرب من 11% من القيمة اليومية.يتم تقسيم محتوى الألياف بالتساوي بين الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما مهم لصحة الجهاز الهضمي والصحة العامة.تعمل الألياف القابلة للذوبان الموجودة في المشمش على تعزيز حركة الأمعاء الصحية، ما يساعد في منع الإمساك، وتعمل أيضا على تكسير الأحماض الدهنية بسرعة وبالتالي تحسين الهضم، كما تمنع الألياف الغذائية وتعالج مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل الإمساك والانتفاخ، وتساعد في تقليل مستويات الكوليسترول، وإدارة نسبة السكر في الدم، وتعزيز الشبع.يحسن صحة العظامهذه الفاكهة ذات اللون البرتقالي والأصفر غنية بالكالسيوم، وهو المعدن الأساسي لنمو العظام وصحتها.ولا يقل معدن النحاس المتواجد في المشمش أهمية عن الكالسيوم، وهو ضروري لبناء العظام وتقوية أنسجتها.بالإضافة إلى ذلك، فإن المشمش غني بالبوتاسيوم، الذي يشارك أيضا في الامتصاص الجيد للكالسيوم في الجسم.يزيد من نمو الشعرالمشمش غني بالفيتامينات A وE وC وجميعها ضرورية لنمو شعر صحي ومنع تساقط الشعر. تعمل كل هذه الفيتامينات أيضا كمضاد للأكسدة يحول دون تلف خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا الشعر.ويعزز فيتامين A إنتاج الزهم، وهو الزيت الطبيعي الذي يحافظ على ترطيب فروة رأسك وشعرك، بينما يساعد فيتامين E المضاد للأكسدة على حماية شعرك من الأضرار البيئية، ويمنع الجفاف ويعزز صحة فروة الرأس، فيما يعرف فيتامين C بخصائصه المعززة للكولاجين، ويدعم نمو الشعر وقوته، ويساعد في الحفاظ على سلامة خصلات الشعر ومنع تكسرها.ويعد البوتاسيوم في المشمش ضروري للحفاظ على توازن الكهارل السليم والترطيب.يحافظ على البشرةيحتوي المشمش على الفيتامينات C وE وA والتي تعتبر جميعها ضرورية للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها.ويساعد فيتامين C في تخليق الكولاجين، وهو عنصر مهم في الأنسجة الضامة في الجلد والعضلات والأربطة.والمشمش مليء بمضادات الأكسدة ويحمي البشرة من عدد من المشاكل مثل أضرار أشعة الشمس والشيخوخة المبكرة، والعوامل البيئية الضارة.المشمش ممتاز في ترطيب البشرة الجافة والمتهيجة لأنه غني بالأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين A. وهو يرطب خلايا الجلد ويمتصه الجلد بسرعة دون ترك طبقة دهنية مما يجعله مناسبا لجميع أنواع البشرة.ينظف البشرة بعمق عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وكذلك فتح المسام. يحتوي عصير المشمش على حمض طبيعي يخترق الأكياس الناتجة عن حب الشباب، ويزيل البكتيريا التي تؤدي إلى الالتهابات والندبات. ويمكن للأقنعة والمقشرات الغنية بالمشمش إزالة الأوساخ والرؤوس السوداء وخلايا الجلد الميتة بينما تكون لطيفة على البشرة.يحتوي الزيت المستخرج من المشمش على نسبة عالية من فيتامين A، وهو مكون شائع لمكافحة الشيخوخة، يساعد على إعادة بناء الكولاجين ويشد الجلد؛ ومع الاستخدام المستمر له ستزول التجاعيد وتتقدم بشرتك في السن بشكل عكسي.وبصرف النظر عن كونه أحد أفضل الحلول للحصول على بشرة ناعمة ومشرقة، فإن المشمش يساعد أيضا في علاج عدد من الاضطرابات الجلدية مثل الأكزيما والحكة، وبفضل محتواه العالي من فيتامينات C وA، يساعد لحم المشمش بشكل خاص على منع حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.يعزز صحة العينالجزر مفيد لصحة العين، وكذلك المشمش، فاللون البرتقالي المشترك بينهما هو نتيجة لعناصر غذائية مماثلة. المشمش مصدر جيد لفيتامين A وهو مجموعة من الريتينول القابلة للذوبان في الدهون والتي يمكن القول إنها الأكثر شهرة لدورها في تعزيز صحة العين. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أن فيتامين A هو جزء أساسي من الرودوبسين، وهو بروتين موجود في عينيك يساعدهم على الاستجابة للضوء. يلعب فيتامين A أيضا دورا في الأداء الأمثل لأجزاء أخرى من العين مثل القرنية وأغشية الملتحمة.ويساعد فيتامين C الموجود في المشمش على الحماية من إعتام عدسة العين ويبطئ تطور الضمور البقعي المرتبط بالعمر وفقدان حدة البصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن خصائصه المضادة للأكسدة، تساعد في الحماية من أمراض العيون المزمنةيقوي الأسنانالمشمش غني جدا بالبيتا كاروتين (2000 ميكروجرام / 100 غرام)، وهي الأصباغ الذي تمنحه لونه الأصفر ويتم تحويلها إلى فيتامين A وهو ضروري لنمو وحماية العظام والأسنان. كذلك فإن غناه بالكالسيوم يجعله خيارا صحيا لتعزيز صحة الأسنان، لذلك يوصى بالمشمش للأطفال لدعم أسنانهم في مرحلة النمو.يمنع تلف الكبديستخدم المشمش لحماية الكبد من التلف وتخفيف الأعراض الناتجة عن الكبد الدهني، بسبب محتواه الطبيعي العالي من مضادات الأكسدة.والأكثر إثارة للاهتمام هو حقيقة أن بعض الأبحاث ذهبت إلى أن المشمش العضوي يساعد في تجديد الكبد.يستخدم للمساعدة في علاج مرض السكريتعتبر فاكهة المشمش منخفضة بشكل طبيعي في السعرات الحرارية، وهذا خبر رائع لمرضى السكري، لأنه يمكنهم إدراجها في نظامهم الغذائي، لموازنة مرض السكري. وفي الوقت نفسه، تعمل ألياف المشمش الغذائية الطبيعية على تنظيم مستويات السكر في الدم.ويحتوي المشمش على نسبة عالية من مجموعة مضادات الأكسدة البوليفينول ومن ضمنها الفلافونويد، والتي ثبت أنها تحمي من الأمراض، بما في ذلك السكري.فوائد المشمش المجفففوائد بذور المشمشعلى الرغم من الفوائد العديدة للفاكهة، فإن نواة (بذرة) المشمش تحتوي على مكونات وعناصر غذائية نشطة بيولوجيا بما في ذلك الكاروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والفينولات والتيربينويدات والإسترات والمركبات المتطايرة، لكن استهلاكها بكثافة قد يؤدي إلى التسمم.تستخدم نواة المشمش في الصناعات الدوائية لأنها تحتوي على مادة الأميغدالين التي تستخدم للوقاية من أمراض مثل الصداع النصفي والإمساك والربو وارتفاع ضغط الدم، كما تم استخدامها لعلاج السعال وتحسين وظائف المخ، ومقاومة السرطان.اكتشف الباحثون في دراسة أجريت على الحيوانات كيف يحمي مستخلص زيت بذور المشمش من التهاب القولون التقرحي.وفقا للأبحاث، فإن استخدام زيت بذور المشمش يقلل من جفاف العين عن طريق تحفيز إنتاج الدموع.فوائد المشمش للحاملبالنسبة للنساء الحوامل ينصح بشدة بتناول المشمش المجفف لغناه بالحديد للتأكد من عدم إصابتهن بفقر الدم أثناء الحمل. تحتوي حفنة من المشمش المجفف على حوالي 10% من احتياجاتك اليومية من الحديد.يحتوي المشمش المجفف أيضا على الفيتامينات والمعادن الحيوية مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم – وكلها تحافظ على صحتك أثناء الحمل. تساعد الفاكهة المجففة أيضا على تنظيم عملية الهضم- وهي مشكلة شائعة أثناء الحمل- مما يمنع عسر الهضم لديك مع نمو الجنين.تلعب الفيتامينات والمعادن الموجودة في المشمش دورا حيويا في النمو الصحي للجنين. يساهم فيتامين A في نمو أعضاء الجنين، بينما يساعد الكالسيوم والحديد في تكوين العظام وخلايا الدم.موانع وتحذيراتالحساسية: قد يكون لدى بعض الأفراد حساسية تجاه المشمش أو الفواكه ذات النواة الأخرى. إذا واجهت أي أعراض حساسية بعد تناول المشمش، مثل الحكة أو التورم أو صعوبة التنفس، فاطلب العناية الطبية الفورية.مرض السكري: يجب على مرضى السكري عدم تناول المشمش المجفف. تناول المشمش المجفف غير صحي بالنسبة لهم.انخفاض ضغط الدم: يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم عدم تناول المشمش بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم (259 ملغرام/100غرام).التسمم: بذور المشمش تحتوي على الأميغدالين والذي يتحول بعد الاستهلاك إلى مركب السيانيد وهو ضار للغاية إذا تم تناوله بكثرة، ويمكن أن يؤدي إلى التسمم.

