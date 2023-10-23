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https://sputnikarabic.ae/20231023/3-وزراء-إسرائيليين-يعتزمون-تقديم-استقالتهم-للضغط-على-نتنياهو-لتحمل-مسؤولية-الفشل-بعد-هجوم-حماس--1082348341.html
3 وزراء إسرائيليين يعتزمون تقديم استقالتهم للضغط على نتنياهو لتحمل مسؤولية الفشل بعد هجوم حماس
3 وزراء إسرائيليين يعتزمون تقديم استقالتهم للضغط على نتنياهو لتحمل مسؤولية الفشل بعد هجوم حماس
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يعتزمون تقديم الاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل إزاء... 23.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-23T07:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن " 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة من الحكومة لإجبار نتنياهو على تحمل المسؤولية عن الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة".ونقلت الصحيفة شهادات المسؤولين السياسيين والعسكريين، بأن "الحكومة تواجه اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية، أهمها قضية الهجوم البري وقضية الأسرى"، وتابعت: "يقال إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش حول التقييمات والخطط والقرارات".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.من جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وتصاعدت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار

3 وزراء إسرائيليين يعتزمون تقديم استقالتهم للضغط على نتنياهو لتحمل مسؤولية الفشل بعد هجوم حماس

07:55 GMT 23.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTINبنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
© AFP 2023 / JACQUELYN MARTIN
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن ثلاثة وزراء على الأقل في الحكومة الإسرائيلية يعتزمون تقديم الاستقالة لإجبار نتنياهو على تحمل مسؤولية الفشل إزاء هجوم "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن " 3 وزراء على الأقل يفكرون في الاستقالة من الحكومة لإجبار نتنياهو على تحمل المسؤولية عن الفشل الذريع جراء هجوم حماس على غلاف غزة".
ونقلت الصحيفة شهادات المسؤولين السياسيين والعسكريين، بأن "الحكومة تواجه اليوم صعوبة في التوصل إلى قرارات متفق عليها بشأن القضايا الرئيسية، أهمها قضية الهجوم البري وقضية الأسرى"، وتابعت: "يقال إن هناك خلافات بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الجيش حول التقييمات والخطط والقرارات".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنياين نتنياهو ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
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06:29 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
من جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
فلسطينيون يفتشون الملحق المدمر لكنيسة القديس بورفيريوس الأرثوذكسية اليونانية، أقدم كنيسة لا تزال مستخدمة في غزة، والتي تضررت في غارة على مدينة غزة في 20 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2023
ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مخيم جباليا في غزة إلى 30
04:59 GMT
وتصاعدت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
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