https://sputnikarabic.ae/20231027/حماس-قطع-الاتصالات-ينذر-بنية-الاحتلال-ارتكاب-جرائم-إبادة-بعيدا-عن-أعين-الصحافة-1082540305.html

"حماس": قطع الاتصالات ينذر بنية الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة بعيدا عن أعين الصحافة

"حماس": قطع الاتصالات ينذر بنية الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة بعيدا عن أعين الصحافة

صرّحت حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، أن قطع إسرائيل للاتصالات والإنترنت عن القطاع، وتصعيد القصف البري والجوي والبحري على الأحياء السكنية "يُندر بنية... 27.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-27T18:52+0000

2023-10-27T18:52+0000

2023-10-27T18:57+0000

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وحمّلت الحركة، في بيان، "الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية، التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها"، بحسب قولها.وطالبت "حماس"، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي "بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق شعبنا"، على حد تعبيرها.ودعت الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48 (الداخل الإسرائيلي) وفي الخارج، و"أحرار العالم" إلى "النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين".وشددت الحركة على أن "شعبنا الفلسطيني الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا وممارسة حقنا في الحرية وتقرير المصير، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، اليوم الجمعة، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".وقال هاغاري في مؤتمر صحفي: "استمرارًا للنشاط الهجومي الذي قمنا به، خلال الأيام القليلة الماضية، يقوم الجيش بتوسيع أنشطته البرية هذا المساء".وأضاف هاغاري أن "تل أبيب تظل ملتزمة بالمهمة الوطنية لإعادة جميع المختطفين، وأن القوات الإسرائيلية مستعدة للدفاع عن إسرائيل، على الجبهات كافة".وفي السياق ذاته، أفاد مراسل"سبوتنيك"، بوجود قصف عنيف ومتواصل في هذه الأثناء على مناطق متفرقة من قطاع غزة.وأضاف نقلا عن شهود: "قصف عنيف ومتواصل على مناطق متفرقة من قطاع غزة، الهجمات التي تُشن على القطاع هذه الأثناء هي الأعنف، منذ بدء الحرب، جوا وبرا وبحرا".وأعلنت "كتائب القسام" الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنها استهدفت تل أبيب بقصف عنيف "ردًا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، بحسب قولها.وفي ظل هذا التصعيد، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاع الإنترنت والاتصالات بشكل كامل في قطاع غزة.ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، ثم سرعان ما أعلنت الحرب على "حماس"، متوعدة الحركة بدفع ثمن باهظ على هجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231027/الجيش-الإسرائيلي-يعمل-على-توسيع-نطاق-المناورات-البرية-في-قطاع-غزة-1082538789.html

https://sputnikarabic.ae/20231027/قصف-جوي-ومدفعي-غير-مسبوق-على-غزة-تزامنا-مع-قطع-الاتصالات-والإنترنت-1082536424.html

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