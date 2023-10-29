https://sputnikarabic.ae/20231029/قديروف-قسوة-الفاشية-الإسرائيلية-على-الفلسطينيين-تفوق-هتلر-1082587131.html

قديروف: قسوة "الفاشية الإسرائيلية" على الفلسطينيين تفوق هتلر

قديروف: قسوة "الفاشية الإسرائيلية" على الفلسطينيين تفوق هتلر

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، اليوم الأحد، إن "الفاشية الإسرائيلية" في قسوتها ضد فلسطين ليست أدنى من أفعال "هتلر"، وربما تفوقها. 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T09:03+0000

2023-10-29T09:03+0000

2023-10-29T09:03+0000

روسيا

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وكشف قديروف في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، عن رسالة وصلته من أطفال فلسطين طلبوا من خلالها المساعدة.وأضاف: "فهل تعزّي مثل هذه الكلمات الأطفال المنهكين من نقص الغذاء والماء والمعاناة تحت القصف؟".وأوضح قديروف أن "عدة آلاف من الأبرياء وقعوا ضحايا للإبادة الجماعية". ومن جانب آخر "أولئك الذين دافعوا دائمًا عن حقوق الإنسان"، لا توجد إدانة لمثل هذه الأعمال، بل على العكس من ذلك، يتم تقديم المساعدة للمعتدي.وتأتي تصريحات قديروف على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر نفسه، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وقالت وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا، نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.

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