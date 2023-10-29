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Военнослужащий ВС РФ демонстрирует боевую часть от РПГ-7, которая монтируется на дрон на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231029/القناص-الروسي-يباغت-مدفع-دانا-تشيكي-ضخم-ويدمره-بضربة-من-الخلف-فيديو-1082588897.html
"القناص الروسي" يباغت مدفع "دانا" تشيكي ضخم ويدمره بضربة من الخلف... فيديو
"القناص الروسي" يباغت مدفع "دانا" تشيكي ضخم ويدمره بضربة من الخلف... فيديو
دمرت مسيرة روسية من نوع "لانتسيت"، التي ذاع صيتها مؤخرا بسبب "قنصها" الدبابات الغربية، مدفعًا أوكرانيًا من طراز "دانا" بضربة استهدفته من نقطة ضعف خلف قمرة... 29.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-29T09:48+0000
2023-10-29T09:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، فيديو قالت إنه لتدمير نظام مدفعية تابع للقوات الأوكرانية من طراز "دانا" التشيكي الصنع بضربة عالية الدقة بواسطة مسيرة روسية.تمثل "لانتسيت" واحدة من أخطر الطائرات المسيرة الروسية، التي أثبتت كفاءتها في تدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث استطاعات "قنص" وتدمير العديد من الدبابات الغربية التي راهن عليها نظام كييف، مثل دبابات "ليوبارد" وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى تدمير المقرات وتحييد الأفراد.وأعلنت الدفاع الروسية، أمس السبت، أن حصيلة العتاد العسكري الأوكراني المدمر قد بلغت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 517 طائرة، و53 طائرة هليكوبتر، و8348 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى.بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية منذ بدء العملية، 1170 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و6897 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، وأيضا 14720 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.شاهد أيضا: مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20231029/تدمير-رتل-أوكراني-يتضمن-دبابات-ليوبارد-ومدرعات-برادلي-بضربات-روسية-1082582768.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"القناص الروسي" يباغت مدفع "دانا" تشيكي ضخم ويدمره بضربة من الخلف... فيديو

09:48 GMT 29.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defenceمسيرة روسية من نوع "لاتسيت" تدمر مدفعا أوكرانيا من طراز "دانيا"
مسيرة روسية من نوع لاتسيت تدمر مدفعا أوكرانيا من طراز دانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
© Photo / Russian Ministry of Defence
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دمرت مسيرة روسية من نوع "لانتسيت"، التي ذاع صيتها مؤخرا بسبب "قنصها" الدبابات الغربية، مدفعًا أوكرانيًا من طراز "دانا" بضربة استهدفته من نقطة ضعف خلف قمرة القيادة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها الرسمية على "تلغرام"، فيديو قالت إنه لتدمير نظام مدفعية تابع للقوات الأوكرانية من طراز "دانا" التشيكي الصنع بضربة عالية الدقة بواسطة مسيرة روسية.

وتظهر المشاهد لحظة رصد مدفع "دانا" متخفٍ بين الأشجار، خلال قيامه بتوجيه ضربات مدفعية، حيث قامت القوات الروسية بتوجيه مسيرة تشاهد باللون الأبيض، يعتقد أنها من نوع "لانتسيت" بسبب شكلها الذي يأخذ حرف "إكس".

تمثل "لانتسيت" واحدة من أخطر الطائرات المسيرة الروسية، التي أثبتت كفاءتها في تدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، حيث استطاعات "قنص" وتدمير العديد من الدبابات الغربية التي راهن عليها نظام كييف، مثل دبابات "ليوبارد" وغيرها من الأسلحة، بالإضافة إلى تدمير المقرات وتحييد الأفراد.
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تدمير رتل أوكراني يتضمن دبابات "ليوبارد" ومدرعات "برادلي" بضربات روسية
06:31 GMT
وأعلنت الدفاع الروسية، أمس السبت، أن حصيلة العتاد العسكري الأوكراني المدمر قد بلغت، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، 517 طائرة، و53 طائرة هليكوبتر، و8348 طائرة دون طيار، و441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و12980 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الروسية منذ بدء العملية، 1170 مركبة قتالية متعددة أنظمة إطلاق الصواريخ، و6897 مدفعا ميدانيا وقذائف هاون، وأيضا 14720 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
شاهد أيضا: مشاهد للحظة انفجار مخازن ذخيرة أثناء توجيه 4 ضربات روسية لمواقع أوكرانية... فيديو
شاهد أيضا: طائرة انتحارية جديدة تستهدف الجنود الأوكرانيين في خنادقهم... فيديو
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- سبوتنيك عربي تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تبدأ المرحلة الثانية من الحرب على غزة.. صور وفيديو09:53 GMTВоеннослужащий РФ стреляет из гаубицы Д-30 агитационным снарядом с листовками - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:09 GMT
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