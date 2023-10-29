https://sputnikarabic.ae/20231029/1082609734.html

بنسبة مشاركة 65%.. سلطنة عمان تعلن انتهاء عملية التصويت في انتخابات "الشورى".. صور

بنسبة مشاركة 65%.. سلطنة عمان تعلن انتهاء عملية التصويت في انتخابات "الشورى".. صور

أعلنت منذ قليل لجنة انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة انتهاء عملية التصويت في مختلف الولايات بمحافظات سلطنة عُمان عبر تطبيق " انتخب " وبلغ عدد المصوتين... 29.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-29T16:56+0000

2023-10-29T16:56+0000

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وفق موفد "سبوتنيك" إلى سلطنة عمان، بدأت علمية التصويت من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السابعة مساء اليوم الأحد.وطبقت السلطنة تجربة الانتخابات عبر الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، إذ يصوت أكثر من 753 ألف ناخب لاختيار 90 مرشحا في 63 ولاية، عبر تطبيق "انتخب".ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات اليوم الأحد بشكل أولي، بعد السابعة مساء، حيث توفر الآلية المتبعة تدقيق النتائج بشكل آلي، مما يتيح إعلانها عقب إغلاق عمليات التصويت في السابعة مساء بتوقيت السلطنة، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق.وقالت سمية اليعقوبي عضو فريق الدعم الإعلامي بانتخابات مجلس الشورى لـ"سبوتنيك"، إن التجربة الأولى على مستوى مجلس الشورى عبر الذكاء الاصطناعي تأتي بعد تجربة سابقة في انتخابات المجالس البلدية، والتي أثبتت نجاحها.ولفتت إلى أن إتاحة التصويت عبر التطبيق الإلكتروني "انتخب" ساهم في زيادة نسبة الإقبال على التصويت بدرجة كبيرة مقارنة بالتجارب السابقة، حيث وصلت إلى 4 أضعاف الأعداد في انتخابات المجالس البلدية، ومن المقرر أن تشهد زيادة نسبة المشاركة خلال انتخابات مجلس الشورى اليوم.ولفتت إلى أن التجربة تعد "صديقة للبيئة"، إذ توفر طباعة الكثير من الأوراق التي كانت تستخدم سابقا في استمارات الاقتراع وغيرها من العمليات الأخرى المرتبطة بالعملية.ويتيح التطبيق آلية التصويت لأصحاب الهمم، كما يتيح التصويت لكبار السن ومن لم يتمكنوا من استخدام التكنولوجيا عبر هواتف أقاربهم من الدرجة الأولى والثالثة بآلية تحافظ على الخصوصية والشفافية.وخلال جولة لموفد "سبوتنيك" في وزارة الداخلية بسلطنة عمان، ومتابعة مؤشرات عملية التصويت إلكترونيا، أكد أن نحو 98 % من التعليقات التي تعرض بشكل مباشر من قبل المواطنين على التطبيق كانت إيجابية.ووفق التفاصيل المقدمة، فإن عملية التصويت تستغرق نحو 30 ثانية، فقط، فيما يقوم فريق الدعم والاتصال بمتابعة أي شكاوى بشكل فوري والتواصل مع صاحب الشكوى عبر الاتصال وحلها بشكل فوري.كما أعلن منتصف اليوم عن النتائج الأولية للأسماء التي حصلت على أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة.

https://sputnikarabic.ae/20231029/انتخابات-مجلس-الشورى-العماني-في-أرقام-عبر-التصويت-الإلكتروني-1082584139.html

https://sputnikarabic.ae/20231029/باستخدام-الذكاء-الاصطناعي-تجربة-مغايرة-في-انتخابات-مجلس-الشورى-العماني-1082599568.html

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