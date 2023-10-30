https://sputnikarabic.ae/20231030/قصف-إسرائيلي-يستهدف-مستشفى-الصداقة-التركي-في-قطاع-غزة-1082634106.html

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة

قصف إسرائيلي يستهدف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة

استهدف سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مستشفى الصداقة التركي لمرضى السرطان في قطاع غزة. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T15:39+0000

2023-10-30T15:39+0000

2023-10-30T16:08+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

حركة حماس

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار قطاع غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082344271_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_a23fa4197aeb777b54e49d1159f7517e.jpg

ورصدت "سبوتنيك"، لقطات متداولة تظهر آثار الدمار في مستشفى الصداقة التركي في غزة جراء القصف الإسرائيلي، فيما تم إخلاء قسم كامل في المستشفى بعد القصف الذي استهدفه.وكان مدير عام مستشفى الصداقة التركي، قال إن "طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر، الأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة من المستشفى".وأشار إلى أن أضرارا بليغة لحقت بالمبنى، نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي لمحيطه بشكل متكرر، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، قصف قطاع غزة. وأسفر القصف عن سقوط 8005 قتلى وأكثر من 19 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل أكثر من 111 من فلسطينيين وإصابة نحو 1950 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة أكثر من 5400 آخرين.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الجاري، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر نفسه، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231030/أسيرات-إسرائيليات-في-غزة-يوجهن-رسالة-إلى-نتنياهو-فيديو-1082629623.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار قطاع غزة