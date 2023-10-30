https://sputnikarabic.ae/20231030/وزير-العدل-الفلسطيني-لـسبوتنيك-روسيا-لم-تكن-يوما-دولة-استعمارية-وتقف-دائما-بجانب-الشعوب-1082633881.html

وزير العدل الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا لم تكن يوما دولة استعمارية وتقف دائما بجانب الشعوب

وزير العدل الفلسطيني لـ"سبوتنيك": روسيا لم تكن يوما دولة استعمارية وتقف دائما بجانب الشعوب

ثمّن وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، موقف روسيا من الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الموقف التاريخي لروسيا يدعم دائما الحقوق المشروعة للشعوب. 30.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-30T16:30+0000

2023-10-30T16:30+0000

2023-10-30T16:30+0000

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وأضاف الشلالدة، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن روسيا تقف دائما مع تطبيق مبدأ حق تقرير المصير باعتباره مبدأ قانونيا، حيث تتمتع بمبدأ ثابت من خلال سياسة الرئيس بوتين الذي أعلن منذ اللحظة الأولى للحرب بضرورة حل عادل للقضية استنادا لقرارات الشرعية الدولية وطالب بوقف إطلاق النار.وثمّن الدبلوماسية والنشاط الروسي الثابت في هذا الصدد، خاصة موقف مندوب روسيا في الأمم المتحدة الذي وقف بكل صرامة إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإلى جانب وقف إطلاق النار، والتصدي لسياسة التهجير القسري، وتوصيل المساعدات الغذائية والدوائية لقطاع غزة.وتابع: "موقف روسيا نتشرف به، وليس غريبا على السياسة الخارجية والداخلية لروسيا والتي لم تكن يوما من الأيام من الدول الاستعمارية كبقية دول العالم".وقال إنه لا يجوز لهذا العالم أن تقوده دولة واحدة وهي أمريكا التي تتحكم في مصير الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، وتمارس التمييز العنصري، في مقابل المواقف الثابتة لروسيا لدعم حقوق الشعوب، والتي دائما ما تستخدم حق النقد الفيتو لصالح السلم والأمن في العالم، ولتحقيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والإنساني.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ما يحدث في الشرق الأوسط بالكارثة الإنسانية، وأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تتم على مبدأ "المسؤولية الجماعية".وقال بوتين، خلال اجتماع مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا: "بالنسبة لنا، النتيجة الواضحة (للهجوم الصاروخي على إسرائيل) هي أنه لا ينبغي محاسبة الأبرياء على الجرائم التي يرتكبها آخرون. ولا يمكن تنفيذ الحرب ضد الإرهاب وفقا لمبدأ المسؤولية الجماعية السيئ السمعة، يموت كبار السن والنساء والأطفال وعائلات بأكملها".وتابع: "لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص دون مأوى وطعام وماء ورعاية طبية، هذه كارثة إنسانية حقيقية"، مؤكدًا على ضرورة وقف إراقة الدماء والعنف في الشرق الأوسط.ونوّه بوتين أن الأوضاع في الشرق الأوسط لها تأثير على روسيا أيضًا، حيث يتابع الناس بقلق وألم الأحداث على الأرض المقدسة ذات القيمة الدينية للمسيحيين والمسلمين واليهود.وقال: "أردت التحدث معكم عن الأحداث في الشرق الأوسط وبعض المناطق الأخرى في العالم، لكن أولاً في الشرق الأوسط. لأن هذا يؤثر علينا. هذا يؤثر علينا جميعًا".وأكد أن موقف روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستند إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين ذات سيادة - إسرائيل وفلسطين.

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