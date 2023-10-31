https://sputnikarabic.ae/20231031/المخابرات-الروسية-تنظيم-خيمبروم-الإجرامي-وراء-محاولة-اغتيال-المدون-الأوكراني-شاري-في-إسبانيا-1082642658.html
المخابرات الروسية: تنظيم "خيمبروم" الإجرامي وراء محاولة اغتيال المدون الأوكراني شاري في إسبانيا
المخابرات الروسية: تنظيم "خيمبروم" الإجرامي وراء محاولة اغتيال المدون الأوكراني شاري في إسبانيا
أكد مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، أن أجهزة المخابرات الروسية اكتشفت أن عناصر في تنظيم "خيمبروم" الأوكراني لتهريب المخدرات كانوا وراء محاولة إضرام... 31.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-31T00:33+0000
2023-10-31T00:33+0000
2023-10-31T00:33+0000
المخابرات الروسية
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103798/46/1037984633_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_bbd12bdefbecee21b617332f4b9c27f7.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك": "محاولة الاغتيال نفذها عناصر في خيمبروم، ويرأس التنظيم الإجرامي إيغور بوركين، الذي انتقل إلى أوكرانيا في عام 2016".وحسب المصدر، فإن أنشطة تنظيم "خيمبروم" كانت تخضع لمراقبة أجهزة المخابرات الروسية لفترة طويلة، وتم جمع الكثير من المعلومات حول قيادة هذا التنظيم الإجرامي".شاري، الذي حصل على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، يُعتبر من بين أبرز المدونين والصحفيين المعارضين في أوكرانيا.واشتهر بتحقيقاته الصحفية حول قضايا الفساد في بلاده، بالإضافة إلى ملفات سياسية واجتماعية هامة، مثل احتجاجات "ميدان الاستقلال"، وقد وجه انتقادات حادة لوسائل الإعلام الأوكرانية الكبرى، متهمًا إياها بخداع المواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20230403/لجنة-التحقيق-الروسية-عملية-اغتيال-تاتارسكي-تم-التخطيط-لها-وتنظيمها-من-داخل-أوكرانيا-1075481850.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103798/46/1037984633_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_30f735e97a3dfb878b998b0b532eecfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
المخابرات الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
المخابرات الروسية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
المخابرات الروسية: تنظيم "خيمبروم" الإجرامي وراء محاولة اغتيال المدون الأوكراني شاري في إسبانيا
تابعنا عبر
أكد مصدر في وكالات إنفاذ القانون الروسية، أن أجهزة المخابرات الروسية اكتشفت أن عناصر في تنظيم "خيمبروم" الأوكراني لتهريب المخدرات كانوا وراء محاولة إضرام النيران في منزل المدون الأوكراني أناتولي شاري في إسبانيا، المعروف بانتقاده لعمليات جهاز الأمن الأوكراني الانتقامية بحق المدنيين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال المصدر في تصريح لـ "سبوتنيك
": "محاولة الاغتيال نفذها عناصر في خيمبروم، ويرأس التنظيم الإجرامي إيغور بوركين، الذي انتقل إلى أوكرانيا في عام 2016".
وحسب المصدر، فإن أنشطة تنظيم "خيمبروم" كانت تخضع لمراقبة أجهزة المخابرات الروسية لفترة طويلة، وتم جمع الكثير من المعلومات حول قيادة هذا التنظيم الإجرامي".
شاري، الذي حصل على حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي في عام 2012، يُعتبر من بين أبرز المدونين والصحفيين المعارضين في أوكرانيا.
واشتهر بتحقيقاته الصحفية حول قضايا الفساد
في بلاده، بالإضافة إلى ملفات سياسية واجتماعية هامة، مثل احتجاجات "ميدان الاستقلال"، وقد وجه انتقادات حادة لوسائل الإعلام الأوكرانية الكبرى، متهمًا إياها بخداع المواطنين.