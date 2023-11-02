https://sputnikarabic.ae/20231102/الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للشهر-الثاني-من-الحرب-على-غزة-بجسرين-جوي-وبحري-من-الأسلحة-فيديو-1082748927.html

الجيش الإسرائيلي يستعد للشهر الثاني من الحرب على غزة بجسرين جوي وبحري من الأسلحة.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يستعد للشهر الثاني من الحرب على غزة بجسرين جوي وبحري من الأسلحة.. فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، استعداده لدخول الشهر الثاني من الحرب على غزة بجلب جسر جوي وبحري من الأسلحة ربما يتخطى الـ3000 طن. 02.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-02T16:03+0000

2023-11-02T16:03+0000

2023-11-02T16:03+0000

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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أنه وصل إلى بلادها ما يزيد على 3000 طن من الأسلحة والمركبات المدرعة، عبر جسر جوي مكون من 100 طائرة شحن، و5 سفن حربية أيضا مليئة بالأسلحة ستنضم إلى قوات الجيش الإسرائيلي.وأكدت الدفاع الإسرائيلية في بيان عسكري لها على صفحتها الرسمية على "إكس" (تويتر سابقا) أنها اشترت معدات وأسلحة من شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بقيمة تقدر بـ 10 مليار شيكل (الشيكل = 0.25 دولار تقريبا).وأرفقت الوزارة شريط فيديو للجسرين الجوي والبحري، وظهر من خلاله وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، خلال زيارته لإسرائيل، وأنه من بين المعدات والأسلحة التي تم جلبها من الخارج، هي أسلحة أمريكية.يأتي ذلك في وقت يستمر فيه التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها، وفي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل رسميا بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 من الشهر ذاته، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.

https://sputnikarabic.ae/20231102/تقارير-بايدن-يعتقد-أن-أيام-نتنياهو-في-منصبه-باتت-معدودة-1082747618.html

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الأخبار, العالم العربي, طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم