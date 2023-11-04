https://sputnikarabic.ae/20231104/ما-هو-سر-قوة-صواريخ-كورنيت-إي-الروسية-1082812282.html

ما هو سر قوة صواريخ "كورنيت إي" الروسية؟

ما هو سر قوة صواريخ "كورنيت إي" الروسية؟

تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-04T15:49+0000

2023-11-04T15:49+0000

2023-11-04T15:49+0000

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ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبفضل صواريخها الخارقة، فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.ما هي الأهداف التي يمكن لـ"كورنيت إي" تدميرها؟ولفت الموقع إلى أن صواريخ "كورنيت إي" يمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية ليلا أو نهارا، كما يمكنها مقاومة جميع أنواع التشويش الإلكتروني خلال رحلتها نحو الهدف، وهو ما يجعلها من أخطر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع في العالم.وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة خاصة، ما يجعلها مناسبة لجميع المهام القتالية حتى تلك التي تتعلق بالقوات الخاصة.ويضاف إلى ذلك، أن "كورنيت إي" مصممة ليتم تشغيلها بواسطة جندي واحد، يقوم بمهام رصد الهدف والتصويب نحوه وإطلاق الصاروخ ومتابعته حتى يقوم بتفجير الهدف، وهو ما يمثل ميزة كبرى في عمليات التخفي خلال مواجهة مدرعات العدو ودباباته.المواصفات الفنيةوتتميز "كورنيت إي" بإمكانية استخدامها في المناطق الجبلية على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر فوق سطح البحر، وهي مصممة لتناسب الاستخدام على متن مجموعة واسعة من المركبات العسكرية، إضافة إلى إمكانية استخدامها على حوامل خاصة للتثبيت قبل الإطلاق مباشرة.

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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري