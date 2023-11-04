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https://sputnikarabic.ae/20231104/ما-هو-سر-قوة-صواريخ-كورنيت-إي-الروسية-1082812282.html
ما هو سر قوة صواريخ "كورنيت إي" الروسية؟
ما هو سر قوة صواريخ "كورنيت إي" الروسية؟
تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة. 04.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-04T15:49+0000
2023-11-04T15:49+0000
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ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبفضل صواريخها الخارقة، فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.ما هي الأهداف التي يمكن لـ"كورنيت إي" تدميرها؟ولفت الموقع إلى أن صواريخ "كورنيت إي" يمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية ليلا أو نهارا، كما يمكنها مقاومة جميع أنواع التشويش الإلكتروني خلال رحلتها نحو الهدف، وهو ما يجعلها من أخطر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع في العالم.وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة خاصة، ما يجعلها مناسبة لجميع المهام القتالية حتى تلك التي تتعلق بالقوات الخاصة.ويضاف إلى ذلك، أن "كورنيت إي" مصممة ليتم تشغيلها بواسطة جندي واحد، يقوم بمهام رصد الهدف والتصويب نحوه وإطلاق الصاروخ ومتابعته حتى يقوم بتفجير الهدف، وهو ما يمثل ميزة كبرى في عمليات التخفي خلال مواجهة مدرعات العدو ودباباته.المواصفات الفنيةوتتميز "كورنيت إي" بإمكانية استخدامها في المناطق الجبلية على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر فوق سطح البحر، وهي مصممة لتناسب الاستخدام على متن مجموعة واسعة من المركبات العسكرية، إضافة إلى إمكانية استخدامها على حوامل خاصة للتثبيت قبل الإطلاق مباشرة.
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أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري

ما هو سر قوة صواريخ "كورنيت إي" الروسية؟

15:49 GMT 04.11.2023
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHABصواريخ "كورنيت إي إم" في معرض إيديكس 2021
صواريخ كورنيت إي إم في معرض إيديكس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
© Sputnik . AHMED ABDEL WAHAB
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تمتلك روسيا أنواعًا مختلفة من الأسلحة المضادة للدروع، التي يمكنها الفتك بأي دبابة أو مركبة مدرعة أيا كان نوعها، ومنها صواريخ "كورنيت إي" الموجهة.
ويتم تطوير منظومة "كورنيت إي" لتكون متاحة للاستخدام القتالي على المركبات أو محمولة بواسطة جندي واحد يقوم بمهام الرصد والتصويب والإطلاق، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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وبفضل صواريخها الخارقة، فإن "كورنيت إي" يمكنها تدمير جميع أنواع الدبابات الحالية التي تستخدمها جيوش العالم، حتى تلك المزودة بدروع تفاعلية.

ما هي الأهداف التي يمكن لـ"كورنيت إي" تدميرها؟

الدبابات.
المدرعات.
الحصون العسكرية.
المروحيات.
ولفت الموقع إلى أن صواريخ "كورنيت إي" يمكن استخدامها في جميع الظروف الجوية ليلا أو نهارا، كما يمكنها مقاومة جميع أنواع التشويش الإلكتروني خلال رحلتها نحو الهدف، وهو ما يجعلها من أخطر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع في العالم.
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وتتميز أنظمة "كورنيت إي" بسهولة نقلها من مكان إلى آخر داخل حقيبة خاصة، ما يجعلها مناسبة لجميع المهام القتالية حتى تلك التي تتعلق بالقوات الخاصة.
ويضاف إلى ذلك، أن "كورنيت إي" مصممة ليتم تشغيلها بواسطة جندي واحد، يقوم بمهام رصد الهدف والتصويب نحوه وإطلاق الصاروخ ومتابعته حتى يقوم بتفجير الهدف، وهو ما يمثل ميزة كبرى في عمليات التخفي خلال مواجهة مدرعات العدو ودباباته.
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"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
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المواصفات الفنية

نظام التوجيه: يعمل بالليزر.
مدى الإطلاق نهارا: من 100 متر إلى 5.5 كم.
مدى الإطلاق ليلا: من 100 متر إلى 4.5 كم.
الدرع التفاعلي: يقوم بتدميره.
معدل الاختراق للدروع الفولاذية: من 100 إلى 120 سم.
قطر الصاروخ: 152 ملم.
نوع الرأس الحربي: ترادفي شديد الانفجار خارق للدروع.
وزن القاذف: 26 كغ.
وزن القاذف بالصاروخ: 30 كغ تقريبا.
وزن نظام التوجيه الحراري: 8.7 كغ.
وتتميز "كورنيت إي" بإمكانية استخدامها في المناطق الجبلية على ارتفاعات تصل إلى 4500 متر فوق سطح البحر، وهي مصممة لتناسب الاستخدام على متن مجموعة واسعة من المركبات العسكرية، إضافة إلى إمكانية استخدامها على حوامل خاصة للتثبيت قبل الإطلاق مباشرة.
© Sputnikإس – 8 بي إم"... صاروخ روسي برأس حربية خارقة
إس – 8 بي إم... صاروخ روسي برأس حربية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2023
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