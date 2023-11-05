https://sputnikarabic.ae/20231105/مقتل-سيدة-و3-أطفال-من-أحفادها-إثر-قصف-إسرائيلي-لسيارة-مدنية-جنوبي-لبنان-1082846025.html

مقتل سيدة و3 أطفال من أحفادها إثر قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوبي لبنان

مقتل سيدة و3 أطفال من أحفادها إثر قصف إسرائيلي لسيارة مدنية جنوبي لبنان

قالت مصادر أمنية في لبنان، مساء اليوم الأحد، إن "4 أشخاص قتلوا في ضربة إسرائيلية على سيارة مدنية في جنوب لبنان". 05.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-05T16:53+0000

2023-11-05T16:53+0000

2023-11-05T16:53+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "مسيرة صهيونية استهدفت سيارة بين قريتي عيناتا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل".وقال النائب في "حزب الله"، حسن فضل الله إن "الضربة الإسرائيلية بجنوب لبنان أدت إلى مقتل سيدة و3 أطفال من أحفادها بين 8 و14 عاما"، مؤكدًا أن "جريمة اليوم تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن العدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، مقتل عنصر جديد من قواته على الحدود الإسرائيلية، وقال الإعلام الحربي في "حزب الله"، إن "المقاومة تزف الشهيد المجاهد ريان يوسف درويش "أبو علي" من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".وفي قت سابق اليوم، أعلن الحزب، استهداف ثكنة أفيفيم وموقع جل الدير الإسرائيليين بالصواريخ الموجهة ‏والأسلحة المناسبة، كما أسقط الحزب طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء مدينة النبطية جنوبي لبنان، وفقا لقناة "آر تي".ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما خلف قتلى وجرحى من الجانبين.ومر شهر منذ بدأت عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 إسرائيلي وأسر ما يزيد على 200.ومنذ ذلك الحين تشن إسرائيل حربا شعواء غير متكافئة تقصف فيها برا وبحرا وجوا كل قطاع غزة، حيث قصفت المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدمة مئات الآلاف من الأطنان من القنابل الكبيرة والأسلحة الفتاكة.القصف الإسرائيلي جعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع حيال الهجوم الذي استهدف سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في قطاع غزة أمس.وأسفر القصف عن سقوط أكثر من 9 آلاف و100 قتيل وأكثر من 23 ألف إصابة، فيما أدت المواجهات في الضفة الغربية إلى مقتل نحو 150 فلسطينيا وإصابة أكثر من 2200 آخرين.

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