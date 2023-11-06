https://sputnikarabic.ae/20231106/إيران-ترد-على-تهديد-وزير-التراث-الإسرائيلي-باستخدام-السلاح-النووي-1082858695.html

إيران ترد على تهديد وزير التراث الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي

إيران ترد على تهديد وزير التراث الإسرائيلي باستخدام السلاح النووي

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على تهديد وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، باستخدام القنبلة النووية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T08:45+0000

2023-11-06T08:45+0000

2023-11-06T08:45+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076779310_0:0:2610:1469_1920x0_80_0_0_58cfeae2b06792edd6956fda2025d5a4.jpg

ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله، في تغريدة على منصة "إكس"، إن هذا التهديد يعتبر إنذارا خطيرا للعالم بأسره، مشيرا إلى أن "الوحشية غير المحدودة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة خلال الأيام الأخيرة، إلى جانب تهديد وزير الحكومة الإسرائيلية باستخدام القنبلة النووية، يجب أن تشكل منبهًا للعالم بأسره".وأوضح كنعاني أنه من الضروري "تحرك المجتمع الدولي على الفور لمواجهة هذا الكيان الصهيوني الفاشي والعنصري، ومحاسبة الداعمين له".وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس الأحد، "المجتمع الدولي إلى التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية".وأصدرت الخارحية المصرية بيانا قالت فيه، إن "‏مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية"، مشيرة إلى أن "العالم يتحدث عن نزع السلاح النووي ومخاطره والبعض متعطش للمزيد من الدمار والقتل".يذكر أن وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، كان قد صرّح بأن أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع.جاء ذلك ردا على سؤال في مقابلة مع "راديو كول بيراما"، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال إلياهو: "هذا أحد الاحتمالات"، كما أعرب عميحاي إلياهو في المقابلة، عن اعتراضه على السماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، قائلا: "نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهما أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231106/اعتقال-قيادي-فلسطيني-خلال-لقاء-له-على-الهواء-مباشرة-فيديو-1082858209.html

https://sputnikarabic.ae/20231106/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-450-هدفا-لـحماس-ويعلن-مقتل-مسؤول-العمليات-الأمنية-في-الحركة-1082857656.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل