https://sputnikarabic.ae/20231106/بلينكن-الولايات-المتحدة-تعمل-بقوة-شديدة-لإيصال-المزيد-من-المساعدات-إلى-غزة-1082865985.html

بلينكن: الولايات المتحدة تعمل "بقوة شديدة" لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة

بلينكن: الولايات المتحدة تعمل "بقوة شديدة" لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن واشنطن تعمل "بقوة شديدة" من أجل زيادة كبيرة في حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين المحاصرين في... 06.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-06T12:28+0000

2023-11-06T12:28+0000

2023-11-06T12:28+0000

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وأجرى بلينكن محادثات فردية استمرت ساعتين ونصف الساعة في أنقرة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ركزت على سبل تخفيف الخسائر البشرية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وحماس، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقال بلينكن للصحفيين قبل أن يستقل طائرة متوجهة إلى اليابان: "نحن نعمل، كما قلت، بقوة شديدة من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة ولدينا طرق ملموسة للقيام بذلك"، وأضاف: "أعتقد أنه يمكننا رؤية زيادة المساعدات بشكل كبير في الأيام المقبلة".وأجرى بلينكن زيارة لتركيا بعد جولة سريعة في الشرق الأوسط استمع خلالها إلى مجموعة من الدعوات العربية لوقف فوري لإطلاق النار، أكد خلالها أن "الهدنة يمكن أن تساعد" في ضمان وصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين.وأضاف بلينكن: "نعلم القلق العميق هنا في تركيا بشأن الخسائر الفادحة في غزة ولمدنييها، وهو قلق ينتابنا أيضا ونعمل على علاج أسبابه كل يوم، كما نعمل على إشراك الإسرائيليين بشأن الخطوات التي يمكنهم اتخاذها".وفي وقت سابق، وصل بلينكن، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية، حيث دخل فور وصوله إلى بغداد في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لبحث تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة.وحذّر بلينكن خلال خطاب في العراق، بثته القنوات التلفزيونية العربية، جميع الفصائل الموالية من استغلال حرب غزة لمهاجمة المصالح الأمريكية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تبحث عن صراع مع إيران، لكنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية القوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة.يأتي ذلك بعدما أصدرت كتائب "حزب الله" العراقي، صباح أمس الأحد، تحذيرا من الزيارة المترقبة التي سيجريها وزير ‏الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، للعاصمة العراقية بغداد.‏ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

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