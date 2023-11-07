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https://sputnikarabic.ae/20231107/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تواصل-قصف-غزة-واقتحامات-واسعة-بالضفة-الغربية-صور-وفيديو--1082883383.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو
لليوم الثاني والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من... 07.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-07T07:38+0000
2023-11-07T07:38+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
قصف إسرائيلي عنيف على قطاع غزة 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو

07:38 GMT 07.11.2023
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يتبع
لليوم الثاني والثلاثين يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، حيث قصف المدارس والمستشفيات والمساجد، مستخدما مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة.
القصف الإسرائيلي أثار تنديدا دوليا وعربيا وإسلاميا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع جراء الهجمات الإسرائيلية.
ورغم ذلك مازالت الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار وتستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء والغير متكافئة ضد قطاع غزة الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.
دعم الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين اللامحدود لإسرائيل جعلها تشعر بقدرتها على فعل أي شيء والإفلات من العقاب، وهو ما دعا وزير في الحكومة الإسرائيلية إلى القول:
"بضرورة قصف غزة بقنبلة نووية". مشيرا إلى أن "كل المدنيين متورطين في دعم حماس داخل القطاع"، ودعوة برلماني آخر إلى "قتل قادة حماس في السجون والضفة".
وتقول إسرائيل إن حربها على غزة جاءت ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم على المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة وراح ضحيتها أكثر من 1400 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 10 قتيلا وإصابة نحو 25 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 153 فلسطينيا وإصابة نحو 2200 آخرين.
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07:39 GMT 07.11.2023
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو قادر على الوصول لكل مكان في الشرق الأوسط
06:51 GMT
05:54 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تصادر رايات وأعلام من بلدة كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية

05:36 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى ناصر جراء القصف الإسرائيلي لمحيط مركز شرطة خان يونس جنوب قطاع غزة
05:36 GMT 07.11.2023
وكالة الأنباء الفلسطينية: الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية
05:29 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: مشاهد توثق الدمار الذي أحدثته جرافات القوات الإسرائيلية عقب اقتحامها مخيم طولكرم ومحيطه بالضفة الغربية


04:51 GMT 07.11.2023
القوات الإسرائيلية تقتل شابا بالرصاص شمال الخليل بالضفة الغربية
اشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2023
مقتل شخص وإصابة اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الخليل في الضفة الغربية
05:13 GMT
04:50 GMT 07.11.2023
الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في البلدات المحيطة بقطاع غزة
04:35 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: زوارق حربية إسرائيلية تقصف مخيم الشاطئ ومحيط منطقة الميناء غربي غزة
04:33 GMT 07.11.2023
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04:29 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: القوات الإسرائيلية تستهدف محول الكهرباء الرئيسي في مخيم طولكرم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وانقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء بالمنطقة



03:56 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية للجيش الإسرائيلى خلال اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية

03:41 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة بين المقاومة والقوات الإسرائيلية في محور الشمال الغربي لمدينة غزة
03:16 GMT 07.11.2023
ماليزيا: نرفض أي عقوبات أمريكية أحادية على مؤيدي حماس ولا نعترف إلا بعقوبات مجلس الأمن
02:42 GMT 07.11.2023
وزير خارجية اليابان: سندعو خلال اجتماع مجموعة الـ 7 إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة
02:22 GMT 07.11.2023
الجيش الإسرائيلي ينشر مقطع فيديو لإخلاء عدد من الإصابات بين جنوده، جراء الاشتباكات المستمرة بقطاع غزة

02:03 GMT 07.11.2023
عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بقطاع غزة
أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية فجر اليوم، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت ليل الاثنين/ الثلاثاء، غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة بغزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.
كما ذكرت الوكالة الرسمية أن خمسة أشخاص على الأقل بينهم سيدة، قتلوا وأصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.
كما أفادت نقلا عن مصادر طبية بأن مواطنا قتل وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.
ووفق الوكالة، تركزت عمليات القصف بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.
وأشارت إلى أن الطيران الحربي استهدف مجددا مسجدا في مخيم البريج وسط القطاع.
01:56 GMT 07.11.2023
وكالة الانباء الفلسطينية: إصابة شابين بشظايا صاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم
01:35 GMT 07.11.2023
إعلام فلسطيني: اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية

01:22 GMT 07.11.2023
الهلال الأحمر الفلسطيني: إغلاق مستشفى القدس بشكل كامل بسبب انقطاع الطرق المؤدية إليه جراء القصف والدمار الهائل في محيطه
00:58 GMT 07.11.2023
كتائب شهداء الأقصى تعلن استهداف القوات الإسرائيلية في محيط مخيم طولكرم بالرصاص الكثيف والعبوات الناسفة
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