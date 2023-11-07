تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تواصل قصف غزة واقتحامات واسعة بالضفة الغربية.. صور وفيديو

عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة بقطاع غزة

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية فجر اليوم، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية واصلت ليل الاثنين/ الثلاثاء، غاراتها وقصفها العنيف واستهدفت المنازل والعديد من المباني في مناطق مختلفة بغزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

كما ذكرت الوكالة الرسمية أن خمسة أشخاص على الأقل بينهم سيدة، قتلوا وأصيب آخرون في استهداف الطائرات الإسرائيلية منزلا يعود لعائلة الحمايدة في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت نقلا عن مصادر طبية بأن مواطنا قتل وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكنيا شمالي قطاع غزة.

ووفق الوكالة، تركزت عمليات القصف بالطائرات والمدفعية، في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى، وفي مخيم الشاطئ، والمغازي، وحي الزيتون، وبيت حانون، ومناطق في شمال بيت لاهيا، وغيرها من مناطق قطاع غزة، ما أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي استهدف مجددا مسجدا في مخيم البريج وسط القطاع.