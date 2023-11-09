https://sputnikarabic.ae/20231109/مجموعة-السبع-تطالب-بهدن-إنسانية-دون-وقف-إطلاق-النار-قراءة-في-بيان-المجموعة-1082986129.html

مجموعة "السبع" تطالب بهدن إنسانية دون وقف إطلاق النار.. قراءة في بيان المجموعة

مجموعة "السبع" تطالب بهدن إنسانية دون وقف إطلاق النار.. قراءة في بيان المجموعة

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الأربعاء، دعمهم هدنات وممرات إنسانية في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار. 09.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-09T14:25+0000

2023-11-09T14:25+0000

2023-11-09T14:25+0000

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مجموعة السبع تطالب بهدن إنسانية دون وقف إطلاق النار، قراءة في بيان المجموعة. مجموعة السبع تطالب بهدن إنسانية دون وقف إطلاق النار، قراءة في بيان المجموعة.

وقال الوزراء في بيان مشترك إثر اجتماع في طوكيو "نشدد على الحاجة إلى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة: "ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.وأعلنت وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، التي ترأست اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو، أن دول المجموعة ترى أن مبدأ حل الدولتين هو الأساس الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.وقالت كاميكاوا في المؤتمر الصحافي الختامي، الأربعاء: "نرى أن الالتزام بمبدأ "دولتين لشعبين" هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع"، وأشارت الوزيرة إلى أن ممثلي دول مجموعة السبع تمكنوا لأول مرة، نتيجة اجتماع طوكيو، من الاتفاق على وثيقة موحدة بشأن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.وأضافت أن مجموعة السبع تدين هجمات "حماس" على إسرائيل، وتطالب بالإفراج عن جميع الرهائن وتدعو إلى توقف إنساني للأعمال القتالية.كما دعت دول مجموعة الـ7، السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن دعم حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني.وأضاف عازار أن إسرائيل لها تأثير كبير على الرأسمالية في العالم كله، وهذا يفسر لماذا تبنت السبع هذا الموقف الذي ينسجم مع الموقف الإسرائيلي وإن كانت هذه الدول لها مصالح مغايرة لمصلحة إسرائيل المباشرة.وأضاف بيير عازار أن بيان المجموعة يؤثر بشكل جزئي على مجريات الحرب وعلى الأوضاع بشكل عام في الشرق الأوسط، فهو بيان شكلي إعلاميا، والولايات المتحدة تقف خلفه بلا شك.وأضاف كيلاني أن التعويل على اليابان في أن تجعل بيان المجموع منصفًا أكثر أمر مستبعد وغير واقعي، فاليابان هي أكبر قاعدة عسكرية أمريكية ، فضلا عن أن النخب التي تحكم هناك بعد الحرب العالمية الثانية ليس من بينها من يتجرأ على القرارات التي تتخذها الولايات المتحدة ودول المجموعة والناتو وبقية الكتل التي كونتها الولايات المتحدة.فيما قال أسامه شعث، أستاذ العلوم السياسية، إن بيان المجموعة لا بأس به لأنه دعا إلى هدنة إنسانية يحتاجها الشعب الفلسطيني بشدة الآن قبل غدا، مشيرا إلى أن جميع الدول حتى خارج مجموعة السبع تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية، هذا أمر ليس جديدا بالمرة، لكن الجديد هذه المرة أن الضغط الشعبي الكبير داخل هذه الدول دعما لفلسطين وغزة أمر غير مسبوق تاريخياً.

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ملفات ساخنة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليابان, مجموعة السبع الكبار, аудио