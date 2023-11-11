https://sputnikarabic.ae/20231111/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-قاعدة-رميلان-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-بطائرات-مسيرة-1083039717.html

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "رميلان" الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة

فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة "رميلان" الأمريكية شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم السبت، "استهداف قاعدة "رميلان" الأمريكية شمال شرقي سوريا". 11.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، إن الاستهداف تم بواسطة طائرتين مسيّرتين، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".وأعلنت فصائل "المقاومة الإسلامية في العراق"، الاثنين الماضي، استهداف 4 قواعد أمريكية بـ 6 هجمات في سوريا والعراق.وقالت: "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها، إن "مجاهديها استهدفوا قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، بثلاث هجمات"، مضيفةً أن "قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، وقاعدتي "تل البيدر" شمالي سوريا و"التنف" جنوب شرقي سوريا، تم استهدافهما بضربة لكل واحدة، منذ فجر اليوم (الاثنين الماضي)، وخلال أوقات مختلفة"، بحسب قولها.وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، الأحد الماضي، بدوي سلسلة انفجارات متتالية في القاعدة الأمريكية في منطقة تل بيدر شمالي مدينة الحسكة السورية، والتي استهدفت للمرة الأولى.وأضاف مراسل "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادر محلية في ريف الحسكة، أن "طائرات مسيرة قادمة من العراق، استهدفت القاعدة الأمريكية في تل بيدر في ريف مدينة الحسكة ( 30 كم شمال غربي المدينة)، والتي تضم مقر قيادة قوات ما يسمى "التحالف الدولي"، حيث سُمع أكثر من صوت انفجار ضمن القاعدة".وبيّنت المصادر بأن "الهجوم هو الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد ارتفاع عدد الهجمات، التي تستهدف القواعد الأمريكية شرقي سوريا، إثر الهجمات الجوية الذي يتعرض لها قطاع غزة في فلسطين".ويأتي الهجوم الجديد بعد ساعات من تعرض قاعدة أمريكية في مدينة الشدادي النفطية شمال شرقي سوريا، لهجومين صاروخيين، الأول في صباح السبت الماضي والثاني في مساء اليوم ذاته، بحسب المراسل.كما استهدفت فصائل عراقية مسلحة، ليل الجمعة/ السبت الماضي، قاعدة "حرير" الأمريكية شمالي العراق بطائرتين مسيرتين.الجدير بالذكر أن جميع القواعد الأمريكية، انطلاقًا من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية، والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي، وذلك نقلًا عن مراسل "سبوتنيك".

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