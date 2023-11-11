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Военнослужащие ВС РФ учатся управлять БПЛА в школе аэроразведки Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231111/لحظة-تدمير-مسيرة-روسية-لمدفع-غربي-ذاتي-الحركة-بضربة-دقيقة-فيديو---1083035108.html
لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو
لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة غربي الصنع تابع للقوات الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيّرة من طراز "لانتسيت"، في إطار... 11.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-11T08:50+0000
2023-11-11T09:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر في الفيديو، كيف ترصد الطائرة المسيرة "لانتسيت" الهدف، ومن ثم تقترب منه وتدمره، وبعد ذلك يخرج دخان كثيف.يستخدم الجيش الروسي طائرات "لانتسيت" المسيّرة الانتحارية لتنفيذ العديد من المهام الهجومية، خلال العملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.وتجمع "لانتسيت" بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية بكفاءة، ويثبت ذلك نجاحها في تنفيذ هجمات ناجحة ضد قائمة واسعة من الأهداف الأوكرانية والغربية، خلال العملية العسكرية الخاصة.شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديوشاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديوشاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

لحظة تدمير مسيرة روسية لمدفع غربي ذاتي الحركة بضربة دقيقة... فيديو

08:50 GMT 11.11.2023 (تم التحديث: 09:02 GMT 11.11.2023)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationمسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة
مسيرة روسية تدمر مدفعا أوكرانيا ذاتي الحركة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2023
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة غربي الصنع تابع للقوات الأوكرانية، بواسطة طائرة مسيّرة من طراز "لانتسيت"، في إطار العملية العسكرية الخاصة.
ويظهر في الفيديو، كيف ترصد الطائرة المسيرة "لانتسيت" الهدف، ومن ثم تقترب منه وتدمره، وبعد ذلك يخرج دخان كثيف.
يستخدم الجيش الروسي طائرات "لانتسيت" المسيّرة الانتحارية لتنفيذ العديد من المهام الهجومية، خلال العملية العسكرية الخاصة، التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.
وتجمع "لانتسيت" بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية بكفاءة، ويثبت ذلك نجاحها في تنفيذ هجمات ناجحة ضد قائمة واسعة من الأهداف الأوكرانية والغربية، خلال العملية العسكرية الخاصة.
شاهد أيضا: مشاهد لمدفع "كراب" البولندي بعد أن طارت سبطانته عشرات الأمتار عنه... فيديو
شاهد أيضا: مشاهد توثق قيام قوات روسية باقتحام موقع أوكراني محصن وتدميره... فيديو
شاهد أيضا: لحظة قيام مسيرة روسية بصدم أخرى أوكرانية وإسقاطها... فيديو
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