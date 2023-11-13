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https://sputnikarabic.ae/20231113/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-نستعد-بخطط-عمل-في-الشمال-وسنهاجم-لبنان-بريا-إن-اضطر-الأمر-1083123654.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بخطط عمل في الشمال وسنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر
رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بخطط عمل في الشمال وسنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر
هدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم الاثنين، بمهاجمة لبنان بريا "إن اضطر الأمر"، وذلك في ظل التصعيد المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T18:31+0000
2023-11-13T18:32+0000
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القدس - سبوتنيك. ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن هاليفي، قوله في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر القيادة العسكرية الشمالية: "الجيش مستعد بقوة مع خطط عملياتية في الجبهة الشمالية".وأضاف أدرعي، نقلا عن هاليفي: "على كل القوات أن تكون جاهزة استعدادًا لمرحلة قاسية، حيث أصبحت الخطط الدفاعية والهجومية جاهزة"، مؤكدا، بالقول: "سنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان، بالصواريخ.وجاء في بيان صادر عن "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023، قوة ‏مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأحد.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأُصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة، أمس الأحد.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231113/حزب-الله-يعلن-استهداف-قوة-مشاة-إسرائيلية-بموقع-الضهيرة-جنوبي-لبنان-بالصواريخ-1083107260.html
https://sputnikarabic.ae/20231112/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تعلن-استمرار-الحرب-وقلق-أمريكي-من-حزب-الله-صور-وفيديو-1083093962.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, العالم, الأخبار

رئيس الأركان الإسرائيلي: نستعد بخطط عمل في الشمال وسنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر

18:31 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 18:32 GMT 13.11.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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هدد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، اليوم الاثنين، بمهاجمة لبنان بريا "إن اضطر الأمر"، وذلك في ظل التصعيد المتبادل بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.
القدس - سبوتنيك. ونقل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن هاليفي، قوله في ختام جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر القيادة العسكرية الشمالية: "الجيش مستعد بقوة مع خطط عملياتية في الجبهة الشمالية".
الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2023
"حزب الله" يعلن استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان بالصواريخ
11:12 GMT
وأضاف أدرعي، نقلا عن هاليفي: "على كل القوات أن تكون جاهزة استعدادًا لمرحلة قاسية، حيث أصبحت الخطط الدفاعية والهجومية جاهزة"، مؤكدا، بالقول: "سنهاجم لبنان بريا إن اضطر الأمر".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف قوة ‏مشاة إسرائيلية في موقع الضهيرة جنوبي لبنان، بالصواريخ.
وجاء في بيان صادر عن "حزب الله": "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية، عند الساعة 10:35 من صباح يوم الاثنين 13-11-2023، قوة ‏مشاة صهيونية في موقع الضهيرة بالصواريخ وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عسكريين وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة خلال معارك في قطاع غزة، يوم أمس الأحد.
قوات الجيش الإسرائيلي تلقي بالقنابل الضوئية سماء الليل في مدينة غزة، قطاع غزة 6 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2023
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل ترفض إيقاف الحرب وقلق أمريكي من حزب الله.. صور وفيديو
أمس, 22:28 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن عسكريين قتلا وأُصيب عسكري واحد بجروح خطيرة خلال معارك في شمال قطاع غزة، أمس الأحد.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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