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https://sputnikarabic.ae/20231115/لابيد-يدعو-إلى-إقالة-نتنياهو-وتشكيل-حكومة-جديدة-مع-الأحزاب-الحريدية-1083182751.html
لابيد يدعو إلى إقالة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب "الحريدية"
لابيد يدعو إلى إقالة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب "الحريدية"
دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى إقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد. 15.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-15T19:50+0000
2023-11-15T19:50+0000
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ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي، دعوته إلى إقالة نتنياهو، بدعوى أنه لا يصلح لقيادة البلاد في الوقت الراهن.وطالب يائير لابيد، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بمشاركة الأحزاب "الحريدية" الموجودة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الحالي، وأن يكون رئيس الوزراء من حزب "الليكود" الحاكم، والذي يقوده نتنياهو.فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن يائير لابيد، أنه ليس من الصحيح الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الراهن، مشيرا إلى ضرورة ذهاب رئيس الوزراء نتنياهو، إلى منزله، وتعيين رئيس وزراء جديد لإسرائيل.وفي سياق متصل، دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان وأهالي الأحياء الشرقية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى إخلاء منازلهم.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية، وزعت منشورات على الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، تطالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا، والتوجه إلى أحد الملاجئ المعروفة.وأفادت الإذاعة بأنه "للمرة الأولى، يقوم الجيش الإسرائيلي بتوزيع منشورات يدعو من خلالها أهالي خان يونس إلى إخلاء منازلهم، والتوجه نحو الملاجئ"، بزعم الحفاظ على سلامتهم.وأشارت الإذاعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الخطوة العسكرية الإسرائيلية، تهدف إلى التوسع المتوقع في العمليات العسكرية الإسرائيلية، داخل القطاع.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح، يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "إسرائيل ستذهب إلى أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن لدى حركة حماس".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن بلاده ستذهب إلى أي عملية كانت بهدف العمل على إنقاذ الرهائن والأسرى المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، حتى وإن كانت تلك العملية، عملية برية.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة.وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231115/في-بيان-عسكري-جديد-الجيش-الإسرائيلي-يدعو-سكان-خان-يونس-جنوبي-غزة-إلى-إخلاء-منازلهم-1083181690.html
https://sputnikarabic.ae/20231115/غالانت-ذاهبون-إلى-أي-عملية-تؤدي-إلى-إنقاذ-الرهائن-ولو-كانت-برية-1083181351.html
https://sputnikarabic.ae/20231115/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-اليوم-الأربعاء-على-مشروع-قرار-بشأن-غزة-يركز-على-حماية-الأطفال-1083180085.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس

لابيد يدعو إلى إقالة نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة مع الأحزاب "الحريدية"

19:50 GMT 15.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد
رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إلى إقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن لابيد، رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الحالي، دعوته إلى إقالة نتنياهو، بدعوى أنه لا يصلح لقيادة البلاد في الوقت الراهن.
وطالب يائير لابيد، بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بمشاركة الأحزاب "الحريدية" الموجودة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الحالي، وأن يكون رئيس الوزراء من حزب "الليكود" الحاكم، والذي يقوده نتنياهو.
آثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
في بيان عسكري جديد.. الجيش الإسرائيلي يدعو سكان خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم
18:21 GMT
فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ12، عن يائير لابيد، أنه ليس من الصحيح الذهاب إلى إجراء انتخابات برلمانية، في الوقت الراهن، مشيرا إلى ضرورة ذهاب رئيس الوزراء نتنياهو، إلى منزله، وتعيين رئيس وزراء جديد لإسرائيل.
وفي سياق متصل، دعا الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان وأهالي الأحياء الشرقية في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى إخلاء منازلهم.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الإسرائيلية، وزعت منشورات على الأحياء الشرقية من محافظة خان يونس، تطالبهم فيها بإخلاء منازلهم فورا، والتوجه إلى أحد الملاجئ المعروفة.
وأفادت الإذاعة بأنه "للمرة الأولى، يقوم الجيش الإسرائيلي بتوزيع منشورات يدعو من خلالها أهالي خان يونس إلى إخلاء منازلهم، والتوجه نحو الملاجئ"، بزعم الحفاظ على سلامتهم.
يوشيفيد ليفشيتز تتحدث للصحافة بعد يوم من إطلاق سراحها من قبل حركة حماس الفلسطينية، في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، إسرائيل، 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
غالانت: ذاهبون إلى أي عملية تؤدي إلى إنقاذ الرهائن ولو كانت برية
18:04 GMT
وأشارت الإذاعة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إلى أن تلك الخطوة العسكرية الإسرائيلية، تهدف إلى التوسع المتوقع في العمليات العسكرية الإسرائيلية، داخل القطاع.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، صرّح، يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، بأن "إسرائيل ستذهب إلى أي عملية يمكن أن تؤدي إلى إنقاذ الرهائن لدى حركة حماس".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن الجنرال يوآف غالانت، أن بلاده ستذهب إلى أي عملية كانت بهدف العمل على إنقاذ الرهائن والأسرى المحتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة، حتى وإن كانت تلك العملية، عملية برية.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
اعتصام ضخم في بيروت تضامنا مع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2023
مجلس الأمن الدولي يصوت اليوم الأربعاء على مشروع قرار بشأن غزة يركز على حماية الأطفال
16:32 GMT
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة، أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
وتدعو أغلب الدول العربية والإسلامية إلى جانب روسيا والصين، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تستخدم واشنطن حق النقض في مجلس الأمن للحيلولة دون صدور قرار يلزم إسرائيل بوقف القصف المستمر على قطاع غزة.
وقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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