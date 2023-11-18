https://sputnikarabic.ae/20231118/أنصار-الله-قواتنا-المسلحة-بصدد-استهداف-جميع-السفن-الإسرائيلية-في-أي-مكان-1083261923.html

"أنصار الله": قواتنا المسلحة بصدد استهداف جميع السفن الإسرائيلية في أي مكان

"أنصار الله": قواتنا المسلحة بصدد استهداف جميع السفن الإسرائيلية في أي مكان

أكدت القوات البحرية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء، اليوم السبت، قدرتها على "استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان آخر لا يتوقعه... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T11:42+0000

2023-11-18T11:42+0000

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ونقلت وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، النسخة التي تديرها "أنصار الله"، عن مصدر بارز في القوات البحرية قوله إن "القوات المسلحة بصدد استهداف كافة السفن الإسرائيلية، سواء كانت متجهة إلى فلسطين المحتلة أو أي دولة أخرى".وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، هو الثامن للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عسكري عبر موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، "أطلقنا دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش (إيلات)".وأعلن العميد يحيى سريع، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر".ويأتي الهجوم الصاروخي لـ "أنصار الله" على إيلات بعد ساعات من كشف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، تنفيذ هجوم على إسرائيل، يوم الاثنين، مؤكدا أن قواته ستواصل مهاجمة إسرائيل، وستوسع هجماتها لتشمل أهدافاً إسرائيلية خارج إسرائيل، متوعداً باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديداً وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية.وكان زعيم جماعة "أنصار الله" أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" دعما لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حال تدخلت أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20231114/زعيم-جماعة-أنصار-الله-يتوعد-باستهداف-السفن-الإسرائيلية-في-البحر-الأحمر-تضامنا-مع-غزة-1083153036.html

https://sputnikarabic.ae/20231116/لماذا-لا-ترد-إسرائيل-على-صواريخ-اليمن-المتحدث-العسكري-يجيب-ويلمح-إلى-السعودية-1083219916.html

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