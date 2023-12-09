https://sputnikarabic.ae/20231209/صوّت-للحدث-العربي-الأبرز-لـعام-المآسي-2023---1083911370.html

صوّت للحدث العربي الأبرز لـ"عام المآسي" 2023

صوّت للحدث العربي الأبرز لـ"عام المآسي" 2023

يمكن أن نطلق على عام 2023 عام المآسي والأحزان، إذ شهد من عاش هذه الحقبة، أحداثا لم يشهدها آخرون، كان أغلبها محزنا، بسبب وقوع عدد كبير من الضحايا. 09.12.2023, سبوتنيك عربي

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استقبل الناس عام 2023 بزلزال مزدوج ضرب في السادس من فبراير/شباط الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجة، والثاني 7.6 درجة، وتبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة أكثر من 55 ألف شخص، مخلفا دمارا هائلا في البنية التحتية.وتعرّض المغرب بتاريخ الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي لواحد من أسوأ الزلازل التي عرفها على الإطلاق بقوة 6.8 درجة، أدّى إلى تدمير قرى بأكملها، ومقتل أكثر من 3000 شخص.وفي ليبيا، تحديدا في العاشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح إعصار "دانيال" المدمر عدة مناطق شرقي البلاد، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين، ونزوح ما لا يقل عن 38 ألف شخص من منازلهم.وبتاريخ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأت عملية "طوفان الأقصى" التي جاءت بعد حصار خانق طبق على مدينة غزة لسنوات، والتي ردت عليها إسرائيل بعملية "السيوف الحديدية"، حيث تسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بمقتل أكثر من 17500 ألف فلسطيني وإصابة نحو 46480 (حتى تاريخ اليوم 09.12.2023)، وسط مطالبات دولية لوقف التصعيد، قابلته واشنطن بدعم لاستمرار عملية الجيش الإسرائيلي الأمر الذي وصفته أطراف دولية بأنه "ضوء أخضر لاستمرار المجازر".بالإضافة إلى ذلك، تصدرت عدة أحداث المشهد، منها استهداف فصائل عراقية للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا، وعملية سيطرة "أنصار الله" على سفينة لها صلات مع إسرائيل، وقيام "حزب الله" بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل. صوّت أيضا للشخصية الأكثر جدلا لعام 2023صوّت أيضا: صوّت للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2023صوّت أيضا: أي من الدول العربية أو الإسلامية أو الفصائل تعتبر أنها اتخذت إجراءات حقيقية لدعم غزة؟صوّت أيضا: هل تؤيد الرواية الإسرائيلية حول وجود أسلحة ومقرات لـ"حماس" في مستشفى الشفاء؟صوّت أيضا: هل تكسرت "السيوف الحديدية" بضربات "طوفان الأقصى" بعد 31 يوما على بدئها؟

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