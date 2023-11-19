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https://sputnikarabic.ae/20231119/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-لنظام-كييف-بطائرة-مسيرة-واعتراضها-فوق-مقاطعة-موسكو--1083303321.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرة مسيرة واعتراضها فوق مقاطعة موسكو
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرة مسيرة واعتراضها فوق مقاطعة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة واعتراضها فوق أراضي مقاطعة... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T21:17+0000
2023-11-19T21:39+0000
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موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه إنه "في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عند نحو الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو".وفي وقت سابق، أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج، وأوضح كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".وأضاف كيسيل "تتطلب مجموعة متنوعة من المناصب العسكرية مهارات مختلفة، بعضها يتطلب تدريبا بدنيا، والبعض الآخر فكريا، كل شخص لديه مهارات مختلفة".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي لنظام كييف بطائرة مسيرة واعتراضها فوق مقاطعة موسكو

21:17 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 21:39 GMT 19.11.2023)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة واعتراضها فوق أراضي مقاطعة موسكو.
موسكو- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الروسية قالت فيه إنه "في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني عند نحو الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو، حيث اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو".
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وفي وقت سابق، أفاد الرائد في القوات المسلحة الأوكرانية، فيكتور كيسيل، بأن هناك نقص في الأفراد العسكريين في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى نطاق حرج، وأوضح كيسيل: "بقدر ما أستطيع أن أقول، هناك نقص في الأفراد العسكريين، وهو نقص خطير في بعض الأحيان".
وأضاف كيسيل "تتطلب مجموعة متنوعة من المناصب العسكرية مهارات مختلفة، بعضها يتطلب تدريبا بدنيا، والبعض الآخر فكريا، كل شخص لديه مهارات مختلفة".
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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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