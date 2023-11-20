https://sputnikarabic.ae/20231120/الحكومة-اليمنية-استيلاء-الحوثي-على-سفينة-بالبحر-الأحمر-ليس-له-أي-تأثير-على-إسرائيل-1083331877.html

الحكومة اليمنية: استيلاء الحوثي على سفينة بالبحر الأحمر ليس له أي تأثير على إسرائيل

الحكومة اليمنية: استيلاء الحوثي على سفينة بالبحر الأحمر ليس له أي تأثير على إسرائيل

قالت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، إن "قيام جماعة أنصار الله بتوقيف سفينة في البحر الأحمر، جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وإرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

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وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "هذا العمل الإرهابي ليس له أي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، بل يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، وفي المقدمة جمهورية مصر العربية التي تواجه تحديات سياسية وإقتصادية، كما أنه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة".وأضاف الإرياني أن "هذا العمل الارهابي امتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى "محور المقاومة" والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة ترك أهل فلسطين وغزه يواجهون مصيرهم منفردين أمام آلة البطش الاسرائيلية"، وفق تعبيره.وتابع: "هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة مليشيا الحوثي، على أجزاء من الشريط الساحلي ومواني الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية".وأكد الإرياني أن "هذه العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للمليشيا الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي أعاق تحرير محافظة الحديدة وموانيها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم المليشيا بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية لانتاج النفط في المملكة العربية السعودية، والذي دفعها للتمادي أكثر".وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت أمس الأحد، تنفيذ عملية عسكرية في البحر الأحمر والاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحلِ اليمني"، مجددة التأكيد أن "كافة السفن التابعة للعدو الإسرائيلي هي أهداف مشروعة".وأضافت أن "القوات المسلحة اليمنية تجدد تحذيرَها لكافةِ السفن التابعة للعدو الإسرائيلي أو التي تتعامل معه بأنها سوفَ تصبح هدفاً مشروعاً للقواتِ المسلحة"، مؤكدة أن "أنصار الله" لن تهدد إلا سفنا إسرائيلية".وأدانت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في وقت سابق، "اختطاف سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي"، معتبرة إياها "عملا إرهابيا إيرانيا".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، قد أعلنت صباح أمس الأحد، أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.وقال المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "إكس" (تويتر سابقًا): "تعلن القوات المسلحة اليمنية، أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والتي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وأضاف سريع، بالقول: "تهيب القوات المسلحة اليمنية بجميع دول العالم، سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن، وتجنب الشحن على متن هذه السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفنكم بالابتعاد عن هذه السفن".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".وتوعد زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، يوم الثلاثاء الماضي، بـ"استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية".وحينها، أشار زعيم "أنصار الله" إلى أن "إسرائيل تعتمد في حركتها في البحر الأحمر من باب المندب على التمويه وإغلاق أجهزة التعارف وعدم رفع الأعلام الإسرائيلية على سفنها".

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