https://sputnikarabic.ae/20231120/بعد-زيارة-وزراء-عرب-ما-الأوراق-التي-تملكها-الصين-للضغط-على-إسرائيل-لوقف-عدوان-غزة-1083331437.html

بعد زيارة وزراء عرب... ما الأوراق التي تملكها الصين للضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة؟

بعد زيارة وزراء عرب... ما الأوراق التي تملكها الصين للضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة؟

في إطار مخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في السعودية من أجل فلسطين، استهل وزراء عرب حراكا دوليًا لوقف الحرب في غزة، بزيارة الصين. 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T19:52+0000

2023-11-20T19:52+0000

2023-11-20T19:52+0000

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وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، أمام وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية و4 دول عربية ومسلمة، أن الصين تريد العمل على "استعادة السلام" في الشرق الأوسط، مضيفًا: "فلنعمل معا لتهدئة الوضع في غزة سريعا ولاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت".وأكد الوزير أن بكين تؤيد بالكامل الدعوة إلى حل الدولتين الصادرة عن القمة الإسلامية العربية التي عقدت في الآونة الأخيرة في الرياض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الآن واتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وفقا لـ"سكاي نيوز".وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية التحركات العربية باتجاه الصين، ومدى إمكانية أن تساهم بكين في وقف الحرب، والأوراق التي تملكها للضغط على إسرائيل.علاقات وعقوباتقال تشاو تشي جيون، الكاتب والباحث في الشؤون الآسيوية، إن اختيار وزراء الخارجية من الدول العربية والإسلامية وقع على بكين لتكون المحطة الأولى لجولتهم، متوقعين أن تلعب الصين دورا نشطا في تهدئة الصراع حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحقيقة أن الصين تُعَد الدولة الكبرى "الأبعد" عن قضايا الشرق الأوسط لأنها لم تشارك قط في أي حرب في المنطقة، في الوقت نفسه، إن الصين، باعتبارها قوة تجارية عظمى صاعدة، لديها مصلحة في السلام في الشرق الأوسط.ويرى أن الصين تتمتع بالظروف التاريخية الأكثر اكتمالاً لاتخاذ موقف عادل، كما أن لديها مصالح عملية في تعزيز السلام المستدام في الشرق الأوسط، ولهذا فإن الدول العربية والإسلامية تقدر الصين بشكل خاص، وتتوقع أن تلعب الصين دورًا إيجابيًا وبناءً في دفع تهدئة الصراع.وأوضح جيون أن الأمر الأكثر احتياجًا لتحقيق وقف إطلاق النار ليس الحكمة، بل الضغط الكافي على إسرائيل والولايات المتحدة والدول التي تعارض وقف إطلاق النار، والصين، باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لديها القدرة على فرض الضغوط على هذه الدول، وبكين مستعدة أيضًا لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ولفت إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي حيث التقى مع نظيره بايدن، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع في غزة، وأكد بوضوح موقف الصين المتمثل في ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة، إضافة إلى بحث الأمر ذاته اليوم في مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي.وفيما يتعلق بقدرة بكين على التأثير، أوضح الباحث أن الصين ثاني أكبر شريك اقتصادي لإسرائيل وتتمتع بتعاون وثيق في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها، حيث أصبحت المواني البحرية الإسرائيلية إحدى نقاط التوقف الرئيسية للبحرية الصينية، كما سلمت إسرائيل إدارة الجزء الشمالي من ميناء حيفا إلى شركة "SIPG" الصينية لمدة 25 عامًا، ونظرا للتطور السريع لعلاقات التعاون، فإن نفوذ الصين في إسرائيل يتزايد أيضا.وبينما تحتفظ الصين بقنوات اتصال وعلاقات تعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، في الوقت نفسه، هي قادرة على فرض الضغوط على هذه الدول، وهو سبب اختيار وفد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية بكين كمحطة أولى، حيث شدد الجانب الصيني خلال اللقاء على دعم حماية حقوق فلسطين المشروعة، وباعتبارها الدولة الرئيس لدورة مجلس الأمن، ستعمل الصين بنشاط على تشجيع مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق تهدئة الصراع في أقرب وقت ممكن.ضغوط مطلوبةبدوره اعتبر الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أن التحرك العربي جاء في إطار مخرجات القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت في جدة، وهي تحركات إيجابية ومهمة، في إطار ضرورة أن يكون هناك موقف عربي مميز ومؤثر في النظام الدولي.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، فإن التحرك باتجاه الصين خطوة مهمة جدًا، خاصة أن الصين سند حقيقي للموقف الفلسطيني، وصديقة للشعب الفلسطيني والدول العربية، ولديها طموحات أن يكون لها دور في عملية السلام، وقبل ذلك قدمت بكين مبادرة سلام واستضافت القيادة الفلسطينية وأرسلت مبعوثا دوليا صينيا لعملية السلام للشرق الأوسط.وقال إن "الموقف الروسي والصيني مؤثرين جدًا، لكن ليس الوحيد في النظام الدولي في ظل وجود الدول الأوروبية خاصة أمريكا، وهي اللاعب الرئيسي حتى اللحظة، ولم تسقط من قيادة النظام الدولي، ولا تزال أيضا على علاقة استراتيجية بالكيان الإسرائيلي، والمؤثر الأول عليه، حيث أن نتنياهو لا يمكن أن يخرج عن طوع الولايات المتحدة الراعي الحقيقي والحليف الاستراتيجي للكيان".ويرى شعث أن الضغط على الموقف الأمريكي، لا يمكن أن يتم بمعزل عن تبادل المصالح، والدول العربية لم تستخدم هذه اللغة مع واشنطن، التي تتعامل بالمصالح فقط مع العرب، ويجب أن يكون هناك ضغط على واشنطن، استنادا لنظرية المصالح الاقتصادية، وإلا لا فائدة من كل هذه التحركات الدبلوماسية.حراك مطلوبفي السياق اعتبر الدكتور حسام الدجني، الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني من قطاع غزة، أن زيارة وزراء الخارجية العرب إلى الصين، تأتي في ظل إدراك الجميع لأهمية الدور الصيني كدولة وقطب مهم في مواجهة الكتلة الغربية المنحازة والداعمة لإسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، البدء بالصين يأتي في سياق تفعيل وتعزيز دورها للدفع بحراك سياسي ودبلوماسي ضاغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، كما يأتي ضمن إطار توصيات ومخرجات اجتماع الرياض في القمة العربية والإسلامية الطارئة.ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن الاستمرار في هذا الحراك وفي نفس الاتجاه خطوات مهمة جدًا، تساهم في مساندة الشعب الفلسطيني ومساعدته في نيل حقوقه المشروعة، لا سيما في حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.وكانت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قررت تكليف وزراء خارجية السعودية، بصفتها رئيس القمة، بالإضافة إلى الأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة.وأدان قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة، "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية"، مطالبين بالوقف الفوري للحرب.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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