عربي
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-مضاد-لقوات-كييف-في-منطقة-بريوتنوي-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083334600.html
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات الروسية صدت هجومًا للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي على محور... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T02:38+0000
2023-11-21T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902410_0:30:1196:702_1920x0_80_0_0_e46ae5eafa6cf017b88dffeadcde9e12.jpg
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات "فوستوك" الروسية بدعم من المدفعية محاولة للهجوم المضاد في المنطقة الشمالية الغربية لبريوتني. تم تدمير قوات المشاة الأوكرانية".وأضاف تشيخوف أنه تم إحباط محاولات تناوب وحدات القوات الأوكرانية في منطقة أوروجايني، وتدمير المعدات العسكرية والقوات البشرية للعدو، وخلال مواجهات الدفاع الجوي، فقدت القوات الأوكرانية اثنين من فرق المدفعية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت خلال يوم واحد في اتجاه جنوب دونيتسك حوالي 70 جنديًا ومركبة مدرعة للمشاة وسيارتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-7-ألوية-أوكرانية--1083314385.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0a/1078902410_0:0:1096:822_1920x0_80_0_0_44e0583c7d2ad18517e48f54305c6e79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الروسية تحبط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك

02:38 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات الروسية صدت هجومًا للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات "فوستوك" الروسية بدعم من المدفعية محاولة للهجوم المضاد في المنطقة الشمالية الغربية لبريوتني. تم تدمير قوات المشاة الأوكرانية".
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر تجمعات 7 ألوية أوكرانية
أمس, 11:45 GMT
وأضاف تشيخوف أنه تم إحباط محاولات تناوب وحدات القوات الأوكرانية في منطقة أوروجايني، وتدمير المعدات العسكرية والقوات البشرية للعدو، وخلال مواجهات الدفاع الجوي، فقدت القوات الأوكرانية اثنين من فرق المدفعية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت خلال يوم واحد في اتجاه جنوب دونيتسك حوالي 70 جنديًا ومركبة مدرعة للمشاة وسيارتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصور19 نوفمبر, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала