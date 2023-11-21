https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-مضاد-لقوات-كييف-في-منطقة-بريوتنوي-على-محور-جنوب-دونيتسك-1083334600.html
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات الروسية صدت هجومًا للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي على محور... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T02:38+0000
2023-11-21T02:38+0000
2023-11-21T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك": "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات "فوستوك" الروسية بدعم من المدفعية محاولة للهجوم المضاد في المنطقة الشمالية الغربية لبريوتني. تم تدمير قوات المشاة الأوكرانية".وأضاف تشيخوف أنه تم إحباط محاولات تناوب وحدات القوات الأوكرانية في منطقة أوروجايني، وتدمير المعدات العسكرية والقوات البشرية للعدو، وخلال مواجهات الدفاع الجوي، فقدت القوات الأوكرانية اثنين من فرق المدفعية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت خلال يوم واحد في اتجاه جنوب دونيتسك حوالي 70 جنديًا ومركبة مدرعة للمشاة وسيارتين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-7-ألوية-أوكرانية--1083314385.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم مضاد لقوات كييف في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك
أفاد أوليغ تشيخوف، رئيس المركز الصحفي لقوات "فوستوك" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات القوات الروسية صدت هجومًا للقوات الأوكرانية في منطقة بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك.
وقال تشيخوف لوكالة "سبوتنيك
": "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات "فوستوك" الروسية بدعم من المدفعية محاولة للهجوم المضاد في المنطقة الشمالية الغربية لبريوتني. تم تدمير قوات المشاة الأوكرانية".
وأضاف تشيخوف أنه تم إحباط محاولات تناوب وحدات القوات الأوكرانية في منطقة أوروجايني، وتدمير المعدات العسكرية والقوات البشرية للعدو، وخلال مواجهات الدفاع الجوي، فقدت القوات الأوكرانية اثنين من فرق المدفعية.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت خلال يوم واحد في اتجاه جنوب دونيتسك حوالي 70 جنديًا ومركبة مدرعة للمشاة وسيارتين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.