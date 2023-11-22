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https://sputnikarabic.ae/20231122/الأرجنتين-تنسف-قاعدة-البرازيل-لأول-مرة-في-التاريخ-1083370925.html
الأرجنتين تنسف "قاعدة البرازيل" لأول مرة في التاريخ
الأرجنتين تنسف "قاعدة البرازيل" لأول مرة في التاريخ
حقق منتخب الأرجنتين لكرة القدم إنجازا تاريخيا بفوزه على منتخب البرازيل، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026. 22.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-22T09:48+0000
2023-11-22T09:48+0000
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وبهذه الفوز حطم المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم في 2022، قاعدة ثابتة للمنتخب البرازيلي، الذي مني بأول هزيمة على أرضه في التاريخ.وأقيمت المباراة، اليوم الأربعاء، على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، حيث مرّ الشوط الأول بالتعادل السلبي، بينما تمكن المدافع نيكولاس أوتامندي، من إحراز هدف وحيد للمنتخب الأرجنتيني بضربة رأس في الشوط الثاني.وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الأرجنتيني يتصدر التصفيات الموحدة في أمريكا الجنوبية بفارق نقطتين عن بوليفيا، بعد انتهاء الجولة السادسة.يذكر أن البرازيل تراجعت في ترتيبها بالتصفيات إلى المركز السادس بعد 3 خسائر.وتؤدي التصفيات إلى صعود 6 منتخبات إلى كأس العالم من أمريكا الجنوبية، بينما يكون المنتخب، الذي يأتي في المرتبة الـ7 ضمن تصفيات الملحق القاري للمونديال.وقال نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في تصريحات عقب المباراة، إن "الفوز على البرازيل ربما لا يكون إنجازا، لكنه شيء رائع".
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رياضة, منتخب البرازيل, الأخبار, أخبار العالم الآن
رياضة, منتخب البرازيل, الأخبار, أخبار العالم الآن

الأرجنتين تنسف "قاعدة البرازيل" لأول مرة في التاريخ

09:48 GMT 22.11.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardoمنتخب الأرجنتين في الصين
منتخب الأرجنتين في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2023
© AFP 2023 / Pedro Pardo
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حقق منتخب الأرجنتين لكرة القدم إنجازا تاريخيا بفوزه على منتخب البرازيل، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وبهذه الفوز حطم المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم في 2022، قاعدة ثابتة للمنتخب البرازيلي، الذي مني بأول هزيمة على أرضه في التاريخ.
ليونيل ميسي في مباراة منتخب الأرجنتين ضد منتخب أستراليا، بكين، الصين، 15 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
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ميسي يسجل أسرع هدف في مسيرته مع منتخب الأرجنتين
15 يونيو, 18:08 GMT
وأقيمت المباراة، اليوم الأربعاء، على ملعب "ماراكانا" الشهير في ريو دي جانيرو، حيث مرّ الشوط الأول بالتعادل السلبي، بينما تمكن المدافع نيكولاس أوتامندي، من إحراز هدف وحيد للمنتخب الأرجنتيني بضربة رأس في الشوط الثاني.
وبهذه النتيجة أصبح المنتخب الأرجنتيني يتصدر التصفيات الموحدة في أمريكا الجنوبية بفارق نقطتين عن بوليفيا، بعد انتهاء الجولة السادسة.
اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
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البرازيل تعلن تفاصيل إصابة لاعبها فينيسيوس جونيور وغيابه عن مواجهة الأرجنتين
18 نوفمبر, 10:22 GMT
يذكر أن البرازيل تراجعت في ترتيبها بالتصفيات إلى المركز السادس بعد 3 خسائر.
وتؤدي التصفيات إلى صعود 6 منتخبات إلى كأس العالم من أمريكا الجنوبية، بينما يكون المنتخب، الذي يأتي في المرتبة الـ7 ضمن تصفيات الملحق القاري للمونديال.
وقال نجم المنتخب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في تصريحات عقب المباراة، إن "الفوز على البرازيل ربما لا يكون إنجازا، لكنه شيء رائع".
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