https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-سمولينسك-1083510126.html

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة سمولينسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، أسقطت مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك جنوب غربي روسيا. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T21:17+0000

2023-11-26T21:17+0000

2023-11-26T21:16+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان إنه تم إحباط محاولة لتنفيذ هجوم إرهابي من قبل نظام كييف على الأراضي الروسية، في 26 نوفمبر حوالي الساعة 23.20 بتوقيت موسكو.وأضافت أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا.وقالت الوزارة في بيان: "في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، في حوالي الساعة 9.30 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بريانسك وسمولينسك وتولا".وكان فلاديسلاف شابشا حاكم مقاطعة كالوغا الروسية الواقعة غربي روسيا قد أعلن، صباح اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوي الروسية أسقطت طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتي دزيرجينسكي وجوكوفسكي في المقاطعة، دون وقوع إصابات أو أضرار.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20231126/الدفاعات-الروسية-تسقط-4-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعات-بريانسك-وسمولينسك-وتولا-1083489871.html

https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-يكشف-عن-المدى-الذي-يمكن-أن-يصل-إليه-الجيش-الروسي-في-أوكرانيا--1083485474.html

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