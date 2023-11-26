https://sputnikarabic.ae/20231126/بعد-الإعلان-عن-نظام-دفاع-جوي-موحدة-ما-حجم-القوة-الجوية-لدول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1083498965.html

بعد الإعلان عن نظام دفاع جوي موحد.. ما حجم القوة الجوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟

بعد الإعلان عن نظام دفاع جوي موحد.. ما حجم القوة الجوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي؟

تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي 6 دول بينها روسيا، التي يصنف جيشها في المرتبة الثانية عالميا بصورة عامة، والأفضل على مستوى العالم في مجال الدفاع الجوي. 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T14:15+0000

2023-11-26T14:15+0000

2023-11-26T14:15+0000

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وتمتلك روسيا شبكة دفاع جوي متعددة الطبقات تضم أنظمة رادارية وصاروخية يمكنها رصد الأهداف وتدميرها في نطاق يبدأ من عدة أمتار إلى مئات الكيلومترات.وتصنع روسيا الأنظمة الدفاعية، التي تضم رادارات وأنظمة تحكم ومنصات إطلاق، ويستخدمها الجيش الروسي وعشرات الجيوش حول العالم.وفي إطار تعزيز التعاون العسكري بين دول منظمة الأمن الجماعي، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنشاء نظام دفاع جوي موحد لدول المنظمة، التي تضم:وتعد الطائرات الحربية جزءا من شبكات الدفاع الجوي المتكاملة، ويشمل ذلك طائرات الإنذار المبكر، التي تقوم بدور حيوي في الكشف عن التهديدات الجوية التي يصعب كشفها بالرادارات الأرضية، والطائرات الاعتراضية، التي تم تصميمها لاعتراض وتدمير طائرات العدو وصواريخه قبل وصولها إلى حدود المجال الجوي للدولة.وفيما يلي حجم القوة الجوية لكل دولة من الدول الـ6 الأعضاء في منظمة الأمن الجماعي، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023:القوات الجوية الروسيةتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و182 طائرة حربية بينها:القوات الجوية لكازاخستانتمتلك كازاخستان قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 39 عالميا بـ237 طائرة تضم:القوات الجوية البيلاروسيةتمتلك بيلاروسيا قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 47 عالميا بـ191 طائرة تضم:القوات الجوية الأرمينيةتمتلك أرمينيا قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 64 عالميا بـ64 طائرة تضم:القوات الجوية لطاجيكستانتمتلك طاجيكستان قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 95 عالميا بـ25 طائرة تضم:القوات الجوية لقرغيزستانتمتلك قرغيزستان قوات جوية تصنف في المرتبة رقم 107 عالميا بـ6 مروحيات بينها مروحيتان هجوميتان.ويرجع تاريخ المنظمة إلى عام 1992 عندما تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي خلال اجتماع عقد في طشقند، عاصمة أوزبكستان، التي تحولت في عام 2002 إلى منظمة إقليمية عالمية تحمل اسم "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" ودخل ميثاقها حيز التنفيذ في 2003.وفي وقت سابق اليوم الأحد، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن روسيا لديها اتفاقيات ثنائية مع كل دولة من دول المنظمة، وسيتم توثيق هذا النظام إذا لزم الأمر، مضيفا: ""في الواقع، تم إنشاء (نظام الدفاع الجوي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي) على المستوى الثنائي".وتابع: "لدينا اتفاق، وهناك أنظمة دفاع جوي مع كل دولة. وهذا مع أرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان ومع بيلاروسيا"، مضيفا: "المنظومة "مجهزة وتعمل"، وتجري تدريبات بشكل دوري لإبقائها في حالة قتالية".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا قامت بالكثير من العمل مع دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بشأن تشكيل نظام دفاع جوي مشترك موحد.

https://sputnikarabic.ae/20231126/شويغو-يعلن-إنشاء-نظام-دفاع-جوي-موحد-لدول-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1083494717.html

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