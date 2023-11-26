https://sputnikarabic.ae/20231126/بن-غفير-يدعو-الشرطة-الإسرائيلية-إلى-منع-الأسرى-المفرج-عنهم-من-الاحتفال-في-الضفة-والقدس-1083495232.html

بن غفير يدعو الشرطة الإسرائيلية إلى منع الأسرى المفرج عنهم من الاحتفال في الضفة والقدس

بن غفير يدعو الشرطة الإسرائيلية إلى منع الأسرى المفرج عنهم من الاحتفال في الضفة والقدس

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، الشرطة الإسرائيلية إلى منع إقامة احتفالات للأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في الضفة الغربية... 26.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-26T12:11+0000

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ونشر بن غفير تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "أكس"، صباح اليوم الأحد، طالب خلالها بعدم السماح بمنع الاحتفالات للأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم خلال اتفاق تبادل الأسرى مع الجانب الإسرائيلي.وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه يدعم الشرطة والأمن الإسرائيليين التي قامت، أمس السبت، بعرقلة احتفالات الجانب الفلسطيني في مدينة القدس فور إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.ودعا إيتمار بن غفير، رئيس حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" إلى عدم التسامح مع من أسماهم بـ"الإرهابيين" أو "داعمي الإرهاب" من الجانب الفلسطيني.وفي سياق متصل، ذكرت الأمم المتحدة في تقرير لها، أنه تم اعتقال ما لا يقل عن مليون فلسطيني منذ احتلال إسرائيل للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في يونيو/ حزيران 1967.وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، منذ حرب يونيو 1967 إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1988، تم اعتقال أكثر من 600 ألف فلسطيني في السجون الإسرائيلية لمدة أسبوع أو أكثر، وبحسب قسم فلسطين في المنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال، فإنه بين عام 2000-2009، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 6700 فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما.ومنذ السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول، اعتقلت إسرائيل أكثر من 3150 فلسطينيا، من بينهم أسرى سابقون.ودخلت اتفاقية الهدنة الإنسانية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية، فجر الأربعاء الماضي، حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة الماضية، وتستمر لمدة 4 أيام.ويعد هذا الاتفاق، أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة بين "حماس" وإسرائيل، منذ فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار