https://sputnikarabic.ae/20231130/إذهب-للجحيم-بنفسكماسك-يعلق-على-الشركات-الراغبة-بسحب-إعلاناتها-من-إكس-1083617575.html
"إذهب للجحيم بنفسك"...ماسك يعلق على الشركات الراغبة بسحب إعلاناتها من "إكس"
"إذهب للجحيم بنفسك"...ماسك يعلق على الشركات الراغبة بسحب إعلاناتها من "إكس"
صرح رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك خلال مقابلة أنه لا يهتم إذا توقفت الشركات الأمريكية الرئيسية عن الإعلان على منصته للتواصل الاجتماعي X في ضوء تأييده لبيان... 30.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-30T09:19+0000
2023-11-30T09:19+0000
2023-11-30T09:19+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063731160_0:0:1292:727_1920x0_80_0_0_57ddc816461e41566c6e6df4abbf1efa.jpg
قال ماسك خلال مناقشة في قمة New York Times DealBook Summit، يوم الأربعاء: "إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات، أو ابتزازي بالمال، فإذهب إلى الجحيم بنفسك".ليترك ماسك الحضور بحالة من الذهول، ليردد قائلا: "تبا لك. هل هذا واضح ؟".في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض رجل الأعمال الأمريكي لانتقادات شديدة بسبب تأييده لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي زعم أن المجتمعات اليهودية تدفع الكراهية ضد البيض، قائلا إنها "الحقيقة الفعلية".لتوقف شركات الأفلام Warner Bros. وSony Pictures وParamount وLionsgate الإعلانات على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ماسك بسبب تعليقاته "المعادية للسامية"، وتم اتخاذ قرار مماثل من قبل عمالقة التكنولوجيا IBM و Apple.وفي الأسبوع الماضي، قال ماسك إن الشبكة ستتبرع بجميع عائداتها من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم المساعدة الطبية للفلسطينيين.
https://sputnikarabic.ae/20231127/إيلون-ماسك-وإسرائيل-يتفقان-مبدئيا-على-تشغيل-أقمار-ستارلينك-في-غزة-1083518481.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/10/1063731160_144:0:1292:861_1920x0_80_0_0_df3a410e01a9e4057c379b86fc550a57.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيلون ماسك
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, إيلون ماسك
"إذهب للجحيم بنفسك"...ماسك يعلق على الشركات الراغبة بسحب إعلاناتها من "إكس"
صرح رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك خلال مقابلة أنه لا يهتم إذا توقفت الشركات الأمريكية الرئيسية عن الإعلان على منصته للتواصل الاجتماعي X في ضوء تأييده لبيان معاد للسامية مؤخرا.
قال ماسك خلال مناقشة في قمة New York Times DealBook Summit، يوم الأربعاء: "إذا كان شخص ما سيحاول ابتزازي بالإعلانات، أو ابتزازي بالمال، فإذهب إلى الجحيم بنفسك".
ليترك ماسك الحضور بحالة من الذهول، ليردد قائلا: "تبا لك. هل هذا واضح ؟".
هذا وكان ماسك قد أدلى بهذا التصريح عقب تطرق المضيف أندرو روس سوركين إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة "ديزني" بوب إيجر في وقت سابق في هذا الحدث بشأن قرار الشركة بوقف الإنفاق على X، وقد صرح إيجر أن ارتباط "ديزني" بـ X "لم يكن بالضرورة إيجابيًا بالنسبة لنا" على خلفية تعليقات ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.
في وقت سابق من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، تعرض رجل الأعمال الأمريكي لانتقادات شديدة بسبب تأييده لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي زعم أن المجتمعات اليهودية تدفع الكراهية ضد البيض، قائلا إنها "الحقيقة الفعلية".
لتوقف شركات الأفلام Warner Bros. وSony Pictures وParamount وLionsgate الإعلانات على شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بـ ماسك بسبب تعليقاته "المعادية للسامية"، وتم اتخاذ قرار مماثل من قبل عمالقة التكنولوجيا IBM و Apple.
وفي الأسبوع الماضي، قال ماسك إن الشبكة ستتبرع
بجميع عائداتها من المحتوى المتعلق بالنزاع في قطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية ومنظمة إنسانية دولية تقدم المساعدة الطبية للفلسطينيين.