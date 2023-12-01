https://sputnikarabic.ae/20231201/بلينكن-ليس-أمام-إسرائيل-أشهر-للإطاحة-بحماس-1083671242.html

بلينكن: ليس أمام إسرائيل أشهر للإطاحة بحماس

بلينكن: ليس أمام إسرائيل أشهر للإطاحة بحماس

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه قد لا يكون أمام إسرائيل أشهر للإطاحة بحركة "حماس" بقطاع غزة. 01.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-01T19:14+0000

2023-12-01T19:14+0000

2023-12-01T19:14+0000

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غزة

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جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس الخميس، مع مجلس "كابينت" الحرب الإسرائيلي، وفي اجتماعات منفصلة عقدها بلينكن مع كبار المسؤوليين خلال زيارته لإسرائيل، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، إنه خلال الاجتماع، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إلى أن "الجمهور الإسرائيلي متحد وراء هدف تفكيك حماس، حتى لو استغرق الأمر أشهرا".لكن بلينكن رد بأنه "غير متأكد مما إذا كانت إسرائيل ستحصل على الدعم الدولي لمواصلة القتال لفترة طويلة بنفس الشدة التي شوهدت قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ قبل أسبوع".وكان بلينكن يشير إلى تصاعد الضغوط المحلية والدولية على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لوضع حد للقتال، وفق ذات المسؤول.وفي وقت سابق قالت القناة "12" الإسرائيلية، إن الجدول الزمني الذي أعطاه وزير الخارجية الأمريكي منح إسرائيل "أسابيع" لتكون قادرة على مواصلة القتال في الوتيرة الحالية.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في تدوينة بمنصة "إكس" وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "سنواصل القتال بكل قوتنا حتى نحقق جميع أهدافنا".وأوضح نتنياهو أن هذه الأهداف تتمثل في: "عودة جميع المختطفين، والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تعود مرة أخرى أبدا تشكل تهديدا لإسرائيل".ومساء اليوم الجمعة، حمّل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلا بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته المسؤولية عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الحرب الوحشية ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة وذلك بعد منحه الضوء الأخضر لمواصلة الحرب دون أي اعتبار لقوانين الحروب وللقوانين الدولية والإنسانية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن فجر اليوم الجمعة، أن حركة حماس خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي استئناف الجيش الإسرائيلي القتال ضد الحركة في قطاع غزة.وسبق أن ترددت أنباء عن انتهاء التهدئة بين إسرائيل وحماس صباح اليوم الجمعة، ولم يتم الإعلان عن تمديدها رسميًا، وبذلك انتهى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة الساعة 7:00 (بالتوقيت المحلي).ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيز التنفيذ في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

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الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن